MotoGP, Andrea Dovizioso a Jerez: c’è anche Lorenzo Savadori

Andrea Dovizioso è sbarcato a Jerez per il test MotoGP con Aprilia. Ai box ci sarà anche il pilota ufficiale Lorenzo Savadori.

Stamane Andrea Dovizioso ha preso un volo privato per Jerez de la Frontera. Da lunedì 12 a mercoledì 14 aprile terrà una tre giorni di test MotoGP con Aprilia, per valutare le sensazioni in sella alla RS-GP 2021. Dividerà la pista insieme ai collaudatori Honda (Stefan Bradl) e KTM (Dani Pedrosa). Secondo l’agenzia spagnola EFE si aggiungerà anche Yamaha con Cal Crutchlow, oltre ai test dei piloti ufficiali MotoE. Per i quattro costruttori sarà un modo per preparare al meglio anche il Gran Premio di Spagna, in programma il prossimo 2 maggio.

Il 35enne Andrea Dovizioso ritorna su prototipo della classe regina a distanza di cinque mesi. La sua ultima uscita ufficiale risale a Portimao con la Ducati, chiusa con il sesto posto. In volo con il forlivese anche il pilota Aprilia Lorenzo Savadori, che seguirà da vicino la performance dell’ex Ducati. Tra i due sembra esserci massima intesa e, anche se dallo staff del Dovi escludono un impegno per la stagione 2021, non è da escludere un possibile cambio a campionato in corso. Con il ritorno in pista di Marc Marquez, la MotoGP offrirà certo un altro tassello di grande spettacolo.

Prematuro fare previsioni a breve termine, ma Aprilia e Andrea Dovizioso potrebbero avere già in mente grandi progetti. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un secondo test già in programma al Mugello, ma al momento non ci sono conferme né smentite. Molto dipenderà dalle prime sensazioni con la RS-GP 2021. Il tre volte vicecampione è atteso da un lungo lavoro di setting ed ergonomia per adattarsi al meglio con la nuova moto. La buona notizia è che a Jerez si prevedono tre giorni di tempo stabile con temperature ottimali dell’aria comprese fra 21 e 24° C. A Portimao forse qualcuno all’interno del paddock MotoGP inizierà a svelare i progetti in cantiere.