Mondiale Supersport: torna il giapponese Hikari Okubo

Dopo Kaito Toba, Hikari Okubo. Cresce la presenza dei piloti giapponesi al via del Mondiale Supersport, tutti rigorosamente in sella alle moto della propria nazione. Mentre Toba gareggerà sulla Honda (leggi qui), Okumbo sulla Kawasaki del team Vince64 by Puccetti Racing. Se per Kaito primo si tratterà di un esordio, per Hikari di un ritorno. Il trentenne di Tokyo ha iniziato la carriera nel campionato giapponese per poi passare all’Asia Road Race Championship. In quegli anni ha partecipato a qualche Gran Premio del Giappone come wild-card.

Dal 2016 al 2020 ha gareggiato a tempo pieno nel Monduiale Supersport, prima con Honda poi con Kawasaki ma non è mai riuscito a salire sul podio. Nel 2019 con Puccetti però è state estremamente regolare e costante: si è classificato spesso tra i primi sei, ha sfiorato il podio ad Imola e in top 10 in 109 gare su 12. Ha terminato così il Mondiale al quinto posto in classifica generale. Questa è stata in assoluto la sua miglior stagione in Supersport, conserva dunque dei bei ricordi della Kawasaki: dal 2021 al 2023 ha gareggiato in MotoE ed è salito una volta sul podio in Francia 2022. Ora torna dunque in SSP con la speranza di rinverdire i ricordi del 2019

“Sono molto felice di poter tornare nel WorldSSP con il Vince 64 Racing by Puccetti – commenta Hikari Okubo – Ringrazio il team, i miei sponsor e i tifosi. Conosco la moto Kawasaki e questa squadra è di buon livello. Il mio obbiettivo è ottenere il mio primo podio nel WorldSSP”.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri