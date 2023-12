North West 200, la corsa più bella al mondo diventa un libro

«Tu credi che la gente vada alle corse per vedere se arriva prima la Guzzi o la Gilera? No, va alle corse per vedere andare forte». Lo sosteneva negli anni Trenta Omobono Tenni, vincitore di un Tourist Trophy. Chi assiste alle road races vede andare forte sul serio, grazie alla prossimità con i piloti, stante la mancanza di vie di fuga, e ai riferimenti offerti da abitazioni, pali della luce, muretti e prati circostanti.

In occasione dei meeting stradali (nord)irlandesi non è il pubblico ad andare alle gare, ma sono le gare a svolgersi tra la gente, vicino alle abitazioni. Una festa popolare senza limiti anagrafici, in cui giovani coppie con il passeggino si trovano a fianco di anziani che annotano a penna nelle caselline del Programme, la rivista ufficiale, l’ordine di passaggio dei piloti, giro per giro. Il tutto gratis. Già gratis, una delle peculiarità delle road races. Una vicinanza che esalta il pubblico, rilasciando adrenalina nel sangue di chi si trova ad ammirare ad un palmo di naso le moto sfrecciare a 300 km/h, eseguire un salto o impennare in discesa.

La corsa più bella

Il Tourist Trophy è la più celebre road race, la North West 200 la più bella, almeno a detta di Giovanni Cortinovis che ha scritto un libro sull’argomento, intitolato per l’appunto “North West 200 La corsa più bella al mondo” Rispetto al TT che va in scena all’Isola di Man, la NW200 si distingue per la partenza in griglia, i corpo a corpo sul filo dei 320 km/h, il circuito più ristretto (se vi paiono pochi 14 km) e l’ineguagliabile cornice, l’incredibile costa settentrionale dell’Irlanda del Nord. A meno di una settimana dall’uscita il libro è il più venduto su Amazon nella categoria Motociclismo.

Trionfi e lutti

L’autore – giornalista freelance da 21 anni – ne racconta la storia, a partire dalla prima edizione del 1929, intrecciando le vicende dei piloti più o meno famosi che l’hanno corsa. Spazio quindi a Joey Dunlop, 13 volte vincitore, ma anche a Geoff Duke, Mike Hailwood e Carl Fogarty, solo per citare i più noti. E ancora Robert Dunlop, fratello minore di Joey, che ha perso la vita proprio alla NW200 del 2008 nel turno di qualifiche serali a causa di un investimento dopo un grippaggio. Due giorni dopo il figlio Michael ha vinto la sua prima NW200, ricevendone il testimone. Cortinovis si sofferma anche sulle 5 vittorie in un giorno di Phillip McCallen e su quelle della famiglia Rutter (il padre Tony e il figlio Michael). Ha anche intervistato Alastair Seeley (il vincitutto della NW200 con 29 trionfi) e Mervyn Whyte che è riuscito a elevare la NW200 alla ribalta internazionale.

Il segno italiano

Non potevano mancare capitoli sugli italiani, a partire da Stefano Bonetti, meccanico bergamasco che nel 2019 ha conquistato la gara Supertwin in sella ad una Paton, diventando il primo non anglofono a vincerla. E ancora David Jefferies, Bruce Anstey, Jeremy McWilliams, Paul Robinson, Stu Avant, Simona Zaccardi, Fausto Duci e tanti tanti altri. Completa il tutto una ampia sezione statistica, con dati di ogni tipo su vittorie e podi, oltre ai piazzamenti e ai tempi sul giro, sessione per sessione, di tutti gli italiani che hanno partecipato alla NW200.

Prefazione di Carlo Canzano

Come scrive nella prefazione Carlo Canzano, decano del giornalismo italiano: «Qui c’è tutto, ma proprio tutto, inclusa una precisa, anche se sintetica, ricostruzione storica della nascita dell’Irlanda del Nord, e una guida diabolicamente dettagliata per chi volesse intraprendere la “gita” alla volta della NW 200, ma anche un’analisi dello stato di salute di un evento dal futuro forse incerto, però dal solido passato. Un racconto, quello di Cortinovis, realizzato sulla spinta di un’emozione semplice e al contempo complessa, la stessa che induce decine di piloti a schierarsi nella NW 200 e che si chiama passione».

“North West 200 la corsa più bella al mondo” di Giovanni Cortinovis. Autopubblicazione, copertina flessibile, pagg. 209, formato 15.24 x 1.22 x 22.86 cm. ISBN: 979-8867488185 Prezzo € 14,99.