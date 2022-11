Il futuro di Luca Bernardi è ancora incerto. Le voci di paddock lo davano vicino all’EvanBros nel Mondiale Supersport al posto di Lorenzo Baldassarri che approda in Superbike ma sia il team ravennate che il pilota sammarinese smentiscono. Fabio Evangelista sta valutando diversi piloti, tra italiani e stranieri, ma sul suo taccuino pare non ci sia il nome di Luca Bernardi.

Sembra che il pilota della Federazione Sammarinese Motociclistica voglia restare a tutti i costi in Superbike, stia tentando con ogni sua forza di non lasciare la classe regina. Ma in questo momento non ha un contratto dopo che Barni ha deciso d’interrompere anticipatamente il rapporto. Forse se non trovasse una sistemazione in Superbike si potrebbe accontentare anche della Supersport ma al momento è solo un’ipotesi. Luca Bernardi ha tanti estimatori nel Campionato Italiano ma probabilmente l’idea di tornare al CIV in questo momento non la considera proprio.

In questi giorni Luca è giù di morale e non parla. Intanto si allena in palestra con il suo preparatore atletico Davide Carli per essere al top nelle ultime due gare del Mondiale Supersport con il Team CM. Con Barni aveva un contratto biennale e si augurava di andare avanti ma i risultati sono stati al di sotto delle aspettative della squadra, che ha deciso di riprendersi il collaudato Xavi Fores.

Al momento non c’è nessuna certezza che Luca Bernardi riesca a rimanere in Superbike. Adesso sono tutti concentrati sui round finali, il 12-13 novembre a Mandalika (Indonesia) e il 19-20 novembre a Phillip Island (Australia). Poi si vedrà.

Foto: Facebook Barni

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia del mago Adrian Newey disponibile su Amazon