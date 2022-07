Lorenzo Baldassarri può essere considerato uno dei due piloti rivelazione del Mondiale Supersport 2022 assieme a Nicolò Bulega. La Yamaha EvanBros vola ma il Balda si è subito trovato a suo agio con la moto e la squadra. Spesso ha dato filo da torcere al suo compagno di marca Domenique Aegerter, Campione del Mondo in carica gestito dalla plurititolata (anche in Superbike) Ten Kate. Ora il campionato fa tappa in Inghilterra, a Donington, un circuito nuovo per Lorenzo Baldassarri.

“A Donington non ho mai gareggiato – spiega Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto – ho avuto la possibilità di fare qualche giro in mezzo agli stradali prima di Misano. E’ un tracciato che mi piace, molto particolare, strano ma bello. Non vedo l’ora di scendere in pista. Siamo pronti”.

Durante la sosta hai partecipato come wild card ad una gara del Campionato Italiano Supersport, è stata utile per il Mondiale?

“Si, lo è stata. Secondo me dopo la gara del CIV al Mugello abbiamo fatto uno step e capito cose importanti. Sicuramente sarà un week-end interessante fin dal venerdì”.

Obbiettivi per Donington?

“Vorremmo continuare questa progressione ed andare sempre in crescita perché abbiamo del margine, poi si vedrà strada facendo”.

Hai in mentre qualche strategia per battere Aegerter?

“Dominique ultimamente è sempre stato molto veloce, non ha mai sbagliato, è stato anche fortunato ma penso che non abbiamo nulla da invidiare a lui e dobbiamo solo mettere insieme le cose e bastonarlo”.

Ti sono già arrivate delle proposte per correre nel Mondiale Superbike?

“Al momento non so nulla, sono concentrato sul presente. Credo che ci stia lavorando il mio manager, Simone Battistella”.