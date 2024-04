Lorenzo Baldassarri è innamorato delle competizioni. Chiaramente è un pilota e la sua priorità assoluta è andare forte in moto però si diletta anche con le corse a piedi. Domenica ha partecipato alla Rimini Half Marathon, una manifestazione a cui hanno preso parte 7000 podisti di cui 2500 presenti alla gara di 21 chilometri. Baldassarri è andato molto forte per essere un atleta amatore alla sua prima esperienza in una mezza maratona. In più ha caricato le batterie per il terzo round del Mondiale Supersport , in programma il prossimo week-end ad Assen.

“La Rimini Half Marathon è stata una bellissima esperienza – racconta Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto .- Era la prima volta che facevo una gara di 21 chilometri, in passato ne avevo fatta una ma più breve e praticamente per gioco. Questa mezza maratona l’avevo preparata, ero più in forma e nei primi 10 km sono riuscito a fare lo stesso tempo di una mia precedente corsa a piedi ma facendo poi 11 km in più. Per essere la prima, l’ho chiusa in 1 ora e 31 minuti: il tempo che mi ero dato come obbiettivo. È stato davvero bello, faticoso, ma un ottimo allenamento sia mentale che fisico, molto utile per la moto”.

Lorenzo Baldassarri ha bisogno di adrenalina

“Mi sono sempre allenato con la corsa a piedi ed in bicicletta ma con il fatto che il calendario è corto, facciamo una gara al mese, ho bisogno di competere più spesso. Ero abituato ai ritmi della MotoGP quando gareggiavo una volta ogni due settimane oppure avevo due gare di fila. Ora ho bisogno di scaricare ed è molto utile. Sono molto competitivo, mi faccio ingolosire e se all’inizio si esagera si rischia di non finire le corse. Alla Rimini Half Marathon sono partito forte ma sono riuscito ad arrivare fino al traguardo. Ho concluso la gara fatta con la media di 4 minuti e 20 al chilometro non è male per un esordiente”.

Foto Rimini Marathon ENDUpix