Andrea Migno, debutto Supersport con MIE Racing a Portimao

Andrea Migno pronto per una nuova esperienza. L’ex Mondiale Moto3 sarà uno dei tre piloti schierati da MIE Racing Honda nel round Supersport a Portimao, in programma in questi giorni. Un debutto da sostituto, visto che Adam Norrodin, pilota titolare della squadra di Midori Moriwaki, non è ancora a posto fisicamente. Migno affiancherà Tarran Mackenzie e Ibrahim Norrodin, fratello di Adam, in azione nuovamente nelle vesti di wild card dopo il debutto nello scorso round ad Aragon.

Migno si mette alla prova

Dopo otto anni completi nel Mondiale Moto3, il 27enne di Cattolica è rimasto senza sella. Ma ha avuto comunque l’occasione per farsi rivedere nella classe minore del Campionato del Mondo anche quest’anno. CIP ha dovuto fare a meno di Fellon, fermato da problemi ad una spalla, per ben 7 GP e ha schierato Andrea Migno al suo posto. Spicca su tutto il podio conquistato in Argentina nel suo primo round stagionale, ha poi ottenuto un altro punto al Sachsenring. Il pilota romagnolo ha avuto un’occasione anche nella classe elettrica: nel round conclusivo a Misano ha corso con il team Pramac, conquistando due punti in Gara 2.

Passaggio in WorldSBK

Un’idea possibile per Migno? Per il futuro non lo sappiamo ancora, ma per questo weekend di sicuro sì. Di oggi infatti la notizia che Petronas MIE Racing Honda lo schiera al posto di Adam Norrodin. Quest’ultimo era tornato in azione ad Aragon dopo l’infortunio alla spalla a Magny-Cours, ma la situazione è peggiorata ed il pilota malese s’è dovuto fermare prematuramente. Non è però ancora pronto per tornare, ecco perché il team di Moriwaki ha dovuto cercare un sostituto. La scelta è ricaduta su Andrea Migno, pronto quindi per il primo fine settimana in carriera nel Mondiale Supersport. Vedremo come sarà questo primo contatto.

Foto: Petronas MIE Racing Honda Team