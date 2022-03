Women’s European Cup: un team al 100% femminile

Il Withu 511 Racing Team sarà formato da sole donne con hanno l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del motociclismo al femminile, con una nuova visione di gender equality riferita al mondo del motorsport e delle competizioni.

Manca poco alla gara d’inizio della Women’s European Cup. In griglia di partenza saranno tutte donne ma un team si distingue per essere al 100% femminile.

Ai box del Withu 511 Racing Team vedremo Sandra Stammova, pilota e mental coach, che sarà la Team Manager.

Alexia Papi, farà parte del team meccanico assieme a Sylvie Corti e Lucrezia Vercelloni. Con il ruolo di Team Coordinator Sabrina Zuppelli mentre Alessandra Mancini sarà la telemetrista.

Le pilote saranno Sara Sanchez, vice campionessa europea in carica, e Jessica Howden, pilota sudafricana già presente con wild card nell’edizione 2021.

Quattro domande e risposte per capire meglio questa nuova realtà motociclistica.

Come mai avete deciso di creare un team esclusivamente al femminile?

L’idea è venuta a Michele Villa che l’ha sviluppata assieme a Mirco Guandalini e a Sandra Stammova. Un progetto ideato da un imprenditore e sviluppato assieme ad un team manager di provata esperienza e ad una pilota abituata a sfidare i maschi in pista. Se metti insieme tre persone così “competitive” non può che nascere una grande sfida e quale sfida più grande che non quella di creare una squadra di sole donne? Il risultato è stato il 511 Racing Team, un team al femminile, con le necessarie conoscenze tecniche e che funziona come un’azienda.

Quali sono le difficoltà che avete trovato nel crearlo?

Meno di quanto si potesse inizialmente immaginare, perché l’idea è piaciuta subito a tutti, sponsor compresi, ad iniziare da With-u che oltre che in MotoGP ha voluto affiancare anche la nostra squadra nella European Women’s Cup e nel CIV. Al giorno d’oggi non è facile costituire un team, ma l’entusiasmo attorno alla nostra squadra è molto, e questo ci ha aiutato nel nostro lavoro.

Che risultati vi aspettate dalla Women’s European Cup?

Partecipiamo alla WEC per vincerla, questo è certo. Sara Sanchez lo scorso anno lo ha perso per un solo punto ed è una delle candidate alla vittoria finale. Supporteremo al massimo sia lei che Jessica Howden, una ragazza molto giovane e che viene da un “mondo” differente sotto molti punti di vista, ma che ha in se le capacità per imparare ed emergere.

E’ un progetto a lungo termine o deciderete di proseguire su questa strada al di là dei risultati?

Quando si parla di sport non si può non tener conto dei risultati, ma il nostro è certamente un progetto a lungo termine, che prevede una costante crescita del team e dei nostri piloti. Oltre alla squadra il nostro compito è anche quello di aiutare i giovani piloti italiani nella loro crescita, ed è per questo motivo che stiamo supportando Alessandro Delbianco, un giovane nel quale crediamo molto e che con noi potrà maturare a livello sportivo, sino a sfruttare tutto il suo grande potenziale.

Lisa Cavalli

Leggi tutti i contributi sul motociclismo femminile su corsedomoto.com