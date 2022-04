Domenica 3 aprile 2022 – Misano World Circuit Marco Simoncelli

Sulla griglia di partenza della prima gara della stagione della Women’s European Cup troviamo Beatriz Neila Santos (ESP) seguita da Sara Sanchez (ESP) e Roberta Ponziani (ITA).

Nessuna sorpresa rispetto alla scorsa edizione quindi con le tre favorite seguite da Sabrina Della Manna (ITA) e Jessica Howden (RSA).

Già dai primi giri sono cambiate le carte in tavola con la diciottenne sudafricana del WithU 511 Racing Team in testa seguita da Sanchez, Neila Santos e Della Manna.

La Howden, con un passo superiore alle altre, ha fatto una gara a sé guadagnando un margine importante superiore a 7 secondi dal gruppo inseguitore già al sesto giro.

Al decimo e ultimo giro Della Manna, Sanchez, Ponziani e Neila Santos hanno lottato per salire sul podio ma a guadagnare il secondo posto sul podio è stata la campionessa in carica Neila Santos che prima ha sorpassato Ponziani inserendosi al quarto posto per poi fare un poderoso scatto al fotofinish superando anche Della Manna.

Prossimo appuntamento in Spagna al Circuito “Ricardo Tormo” di Valencia il 23 e 24 aprile 2022.

Classifica finale

1. Howden; 2. Neila Santos; 3. Della Manna; 4. Sanchez; 5. Ponziani; 6. Carreno; 7. Cabrini: 8. Plenario; 9. Mercuri; 10. Yochay; 11. De Luigi; 12. Barbera; 13. Cruciani; 14. Zambrini; 15. Barale; 16. Yagmur; 17. Guarino; 18. Sowa; 19. Lucchetti; Rit. Robotta. Best Lap: Neila Santos.

Lisa Cavalli

Leggi tutti i contributi sul motociclismo femminile su corsedomoto.com

ph.credits Mauro Stanzani