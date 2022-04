Superbike: Filippo Conti “Sei Yamaha? Più concorrenza, più sviluppo”

6 Yamaha, 5 Ducati, 5 Kawasaki, 4 Honda e 4 BMW. Se in MotoGP la maggior parte delle moto arriva da Borgo Panigale, nel Mondiale Superbike prevalgono le moto della casa di Iwata.

“Avere sei Yamaha è importante – sottolinea Filippo Conti, Team Manager GRT GYTR Yamaha che quest’anno schiera Garrett Gerloff e Kohta Nozane – La presenza di tante Yamaha accelera il processo di crescita del pacchetto ed è uno stimolo per cercare di fare sempre meglio. Con 6 moto abbiamo più dati a disposizione per poter in qualche modo essere sempre più performanti ed aumentare la competitività nei confronti delle altre case. Quando siamo in pista poi ognuno cerca di raggiungere l’obbiettivo principale che è quello di vincere o almeno andare sul podio”.

Come vede il Mondiale Superbike 2022?

“Sarà un campionato molto impegnativo. I piloti sono molti le squadre sono tante, di altissimo livello e grande qualità: noi cercheremo di essere della partita. I test invernali sono andati molto bene. Abbiamo provato molti sviluppi e quasi tutto quello che abbiamo portato è andato nella giusta direzione. Siamo molto soddisfatti perché il margine di crescita è aumentato esponenzialmente.

Ci sono stati molti sviluppi, sia a livello di ciclistica che di elettronica, e quindi ci sono importanti margini. Per la parte tecnica lascio però la parola a Damiano Evangelisti”.

Intanto sono in pieno svolgimento i test ad Aragon, importanti in vista delle gare del prossimo week-end proprio al MotorLand. Qui la cronaca e i tempi del primo giorno

