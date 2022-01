Valentino Rossi parte per la 12 Ore del Golfo: date, orari e diretta

Valentino Rossi, Alessio Salucci e Luca Marini pronti per la decima edizione della 12 Ore del Golfo. La gara sarà in diretta sul canale YouTube.

Valentino Rossi ha chiuso il capitolo MotoGP lo scorso novembre a Valencia, dopo 26 lunghi e leggendari anni di carriera. Ma in realtà non ha mai smesso di allenarsi in pista e sullo sterrato: prima con la 100 Km dei Campioni al Ranch di Tavullia, poi il test con Audi al Ricardo Tormo, gli allenamenti con gli allievi dell’Academy. E nei prossimi giorni ritornerà in azione per la 12 Ore del Golfo sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi.

Insieme a suo fratello Luca Marini e all’amico di sempre Alessio Salucci correrà la decima edizione della celebre sfida endurance. Per la terza volta lo rivedremo al volante di una Ferrari 488 GT3 allestita dal team elvetico Kessel, con la quale parteciperà alla classe Pro-Am. Valentino Rossi, Alessio Salucci e Luca Marini nel 2019 hanno vinto nella loro classe di riferimento arrivando al terzo posto assoluto. Nel 2021 secondo posto nella classe Pro-Am e quarto assoluto. Nel 2022 l’obiettivo è aprire l’anno con un trionfo e inaugurare al meglio la nuova avventura professionale con le auto.

La leggenda della MotoGP nelle prossime settimane annuncerà ufficialmente il marchio con cui aprirà la carriera nelle corse automobilistiche. Altamente probabile un impegno con le GT3 giusto per farsi le ossa. Intanto potremo gustarci questa sfida di 12 ore da parte del team Monster VR46 Kessel Racing. Prevista una diretta sul canale YouTube della 12 Ore del Golfo. Di seguito il programma completo dell’evento giunto alla sua decima edizione. L’arrivo di Valentino Rossi negli Emirati Arabi è previsto nelle prossime ore.

Venerdì 7 gennaio

15.00 – qualifiche

Sabato 8 gennaio

06.30 – 12 Ore del Golfo (parte 1)

14.15 – 12 Ore del Golfo (parte 2)