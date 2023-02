Il team di Troy Bayliss correrà nell’ASBK con livrea Portimao 2008!

Non si è ancora scesi in pista per le prime gare della stagione 2023, ma crediamo che i Ducatisti abbiano già individuato la loro livrea preferita. Il team DesmoSport Ducati, squadra di Ben Henry e di Troy Bayliss impegnata da diverse stagioni nell’Australian Superbike, correrà con una livrea “Portimao 2008 Replica” come mostrata nello scatto d’apertura. Il risultato estetico fa davvero venire i brividi, ripensando alla stagione del terzo titolo iridato di TB21.

DA PORTIMAO 2008 ALL’ASBK 2023

L’idea di partenza è di Marty di Underground Designs, grafico al seguito proprio del team DesmoSport Ducati. Proposta dapprima a Ben Henry, successivamente ha trovato il via libera da parte di Troy Bayliss, il quale ha apprezzato e non poco di rivedere i suoi distintivi colori in pista nel 2023 con la sua stessa squadra. DesmoSport Ducati è infatti una realtà fondata dallo stesso Ben Henry insieme al tre volte Campione del Mondo Superbike, in grado di conquistare svariati successi nell’Australian Superbike. Quest’anno l’impegno all’ASBK sarà limitato ad una sola Panigale V4 R condotta dal giovane Broc Pearson, mentre Bryan Staring sembra diretto al team MotoGO Yamaha.

LE PAROLE DI TROY BAYLISS

Con DesmoSport Ducati nel recente passato Mike Jones si era laureato Campione dell’ASBK, mentre con le Ducati Panigale (bicilindrica e V4) vi hanno corso dapprima lo stesso Troy Bayliss e, successivamente, suo figlio Oli. “Quando Ben mi ha parlato per la prima volta dell’idea di Marty per la livrea, ero un po’ combattuto“, ha spiegato TB21. “DesmoSport ha una sua identità, non ha bisogno di essere riportato alla mia storia, ma man mano che stavamo vedendo i risultati di questa grafica, abbiamo deciso di andare avanti così. Broc era entusiasta dell’idea, pertanto apprezzo moltissimo che la squadra voglia creare un legame diretto con il mio passato da pilota“.