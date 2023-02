BMW Motorrad: 2023 l’anno per l’assalto al mondiale FIM EWC

Una stagione dove si conquista la vittoria alla celebre 24 ore di Spa non può ritenersi negativa. A maggior ragione se si raffrontano i risultati conseguiti dai “cugini” del Mondiale Superbike. Tuttavia, per il progetto BMW Motorrad World Endurance Team, il 2022 ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Al terzo anno di questo ambizioso programma sportivo dell’Elica, l’obiettivo dichiarato era quello di conquistare il titolo iridato. In termini di posizionamento in classifica, rispetto al 2021 si è registrato un passo indietro, complici diverse problematiche di affidabilità presentatesi lungo il cammino.

PROBLEMA AFFIDABILITÀ PER BMW MOTORRAD EWC

Quattro gare, una vittoria e tre ritiri. Non propriamente una proverbiale costanza di rendimento per lo squadrone BMW Motorrad EWC, il quale ha vissuto un 2022 con l’acuto della prima 24 ore vinta e pesanti battute d’arresto. A Le Mans un KO causato da un sasso che ha rotto il radiatore causando problemi di surriscaldamento, mentre alla 8 ore di Suzuka la M 1000 RR #37 è stata la prima moto a salutare la compagnia. Al Bol d’Or non è andata tanto meglio, con le prime ore di gara (insieme ad altri top team) che hanno visto la BMW ufficiale alzare bandiera bianca, sempre con il motore in fumo.

SI LAVORA PER IL 2023

In BMW Motorrad Motorsport ed al Team MRP, compagine di Werner Daemen che gestisce il programma di Monaco nel Mondiale Endurance, sono pienamente consapevoli di dove intervenire per un 2023 di successo. In termini di performance, la BMW M 1000 RR #37 resta al top. L’affidabilità rappresenta una problematica da risolvere, improntando i primi test svoltisi in Spagna proprio su questo fine.

BMW MOTORRAD EWC RICONFERMA I PILOTI

Fuori discussione il lavoro compiuto dal Team MRP e dai piloti, tutti riconfermati per il 2023. In sella alla BMW #37 si alterneranno nuovamente Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik e Jeremy Guarnoni, terzetto di assoluto valore nel contesto del FIM EWC. Per non limitare le loro attività ai soli 4 round previsti dal Mondiale Endurance, tutti e tre piloti affiancheranno un altro programma sportivo sempre con BMW. Reiterberger tornerà nell’ARRC con il team ONEXOX TKKR dopo la fugace esperienza del 2020, mentre Ilya Mikhalchik punterà all’ennesimo titolo IDM. Correrà altresì in madrepatria ‘Jey‘ Guarnoni, il quale difenderà i colori del Team MDS BMW nel FSBK Superbike.