Samuele Cavalieri “Dopo Suzuka il CIV con la voglia di divertirmi”

Ultimi giorni di relax per i piloti del Campiuonato Italiano Superbike. Il 2 e 3 settembre torna il CIV con il penultimo round stagionale, al Mugello. Samuele Cavalieri era uno tra i più attesi ma questa stagione a livello nazionale è stata sfortunata. Sarebbe dovuto essere tra i piloti in lotta per il titolo invece è ottavo in classifica tricolore. Il pilota emiliano però ha gioito nella terra del Sol Levante con il podio nella Stock a Suzuka in sella all’Aprilia RSV4 del team Tatara assieme a Ruka Wada e Masahiro Shinjo (leggi qui).

“Il podio di Suzuka mi ha dato una grande carica per le ultime due gare del CIV – racconta Samuele Cavalieri a Corsedimoto – a Mugello spero di raccogliere dei risultati l’unica cosa che è mancata perché penso di avere dimostrato di esserci con ottimi risultati in qualifica. Però tra qualche errore, alcuni episodi sfortunati e coincidenze varie le gare non sono andate come avremmo voluto. Ora andiamo al Mugello con la consapevolezza di essere forti. Con il team Nuova M2 e la moto mi trovo davvero bene. Affronto la prossima gara del CIV pensando a divertirmi, girare e fare del mio meglio senza il chiodo fisso del risultato. Mi sento in forma e con la squadra va tutto per il meglio: sono fantastici e la moto altrettanto quindi ci sono tutti gli ingredienti giusti per fare bene. L’ultimo round poi si corre ad Imola, la pista di casa nonchè la mia preferita e quell’appuntamento avrà un sapore davvero speciale”.

Suzuka nel cuore.

“E’ stata un’esperienza indimenticabile. Eravamo inseriti nella categoria Stock e già dai test avevamo visto che avremmo potuto essere protagonisti ma tra il pensarlo ed il farlo c’è tanto, in particolare in gare così lunghe. Salire sul podio è sempre bellissimo ma a Suzuka ha un sapore particolare perché è una gara unica a cui ho sempre sperato di partecipare. Eravamo secondi fino a mezz’ora dal termine poi abbiamo finito terzi ma va benissimo. Essere sul podio con una moto italiana proprio in Giappone, terra di grandi Case, ed essere l’unica non giapponese sul podio è stato qualcosa di unico. Tra l’altro è stata la mia prima gara del Mondiale Endurance, per me era veramente tutto nuovo. L’atmosfera è stata bellissima, il pubblico eccezionale: stupendo. Ringrazio Aprilia, il team Tatara e tutti i miei compagni che sono stati impeccabili. E’ stata una grande esperienza ed ora mi concentro sul CIV”.

