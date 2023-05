National Trophy 1000, Alessandro Andreozzi: buona la prima

Il National Trophy è una rampa di lancio per il giovanissimi e di rilancio per piloti che hanno ancora tanto da dare al motociclismo. Alessandro Andreozzi nel primo round del National Trophy ha conquistato due settimi posti sulla Yamaha Rossocorsa. Non sono semplici piazzamenti come potrebbero sembrare ma qualcosa di più: un buon segnale di ripresa. Il pilota marchigiano sta cercando con ogni sua forza di rilanciarsi. La sua moto è totalmente stock ed Alessandro Andreozzi ha girato su tempi interessanti siglando un buon 1’36″606 in qualifica.

“E’ stato un week-end molto lungo, dal mercoledì e fisicamente non ero al cento per cento – racconta Alessandro Andreozzi a Corsedimoto– Domenica negli ultimi giro l’ho accusata un po’. Dobbiamo lavorare, fare un po’ di chilometri. Il mio esordio tutto sommato è stato positivo, abbiamo acquisito un sacco di dati per migliorare. La squadra lavora benissimo, l’unica cosa è che viene dalla 600 quindi dobbiamo capire un po’ di cose, ci sono delle variabili. Però sono in gamba quindi arriveremo a stare davanti”.

A cosa puoi puntare quest’anno?

“Dipende da quante gare faranno alcuni piloti, quelli con le moto superiori e non ho capito bene. Io spero di poter lottare per il podio ma faccio fatica a dire dove mi posso collocare se non so a quante gare parteciperanno gli altri. In ogni caso pero di arrivare sempre nei primi cinque”.

Il favorito per il titolo è Gabriele Giannini?

“Si ma vedo molto bene anche Christian Gamarino ed in più Lorenzo Lanzi che è in gran forma”

L’anno prossimo ti rivedremo nel CIV Superbike?

“Per me l’essenziale è divertirmi. Il National è un bellissimo campionato, il livello è alto e adesso voglio fare bene qua poi in futuro vediamo”.