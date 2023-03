Alessandro Andreozzi al National Trophy: operazione rilancio

Alessandro Andreozzi alcuni anni fa era considerato uno tra i piloti più promettenti a livello internazionale. Campione Italiano Moto2, era approdato al Motomondiale. Ha corso poi in Coppa del Mondo Stock 1000 ed ha fatto alcune gare nel Mondiale Supersport. Nel 2014 si era messo in evidenza nel Mondiale Superbike centrando la zona punti in nove gare. Ha poi proseguito tra Stock 1000 e CIV e nel 2017 era tornato sulla scena iridata conquistando importanti piazzamenti nelle ultime gare del WSBK. Negli ultimi anni si era un po’ eclissato ma nessuno si è dimenticato di lui. Quest’anno parteciperà al National Trophy 1000 con la Yamaha R1 del Team Rossocorsa.

“E’ ufficiale quest’anno farò il National Trophy con Rossocorsa – conferma Alessandro Andreozzi a Corsedimoto – confesso che tempo fa mi erano mancati un po’ gli stimoli. C’è stato un periodo in cui non sapevo se andare avanti o smettere di correre perché non sono più un ragazzino, ho 31 anni e lavoro. Ho avuto dei dubbi ma poi con l’avvicinarsi della stagione mi è tornata la voglia, alla grande! Sono in forma e perché smettere?“.

Durante l’inverno si è parlato tanto di te a livello di moto-mercato del CIV.

“Ho ricevuto diverse chiamate e mi ha fatto un gran piacere. Evidentemente quello che avevo fatto in passato non era stato dimenticato”.

Perché hai scelto il National Trophy 1000?

“In questo momento della mia vita e della mia carriera lo vedo come il campionato giusto per divertirmi, rilanciarmi e tornare poi al CIV da protagonista. Mi ha cercato il titolare di Rossocorsa ed ho trovato l’accordo: il team è buono, la moto va forte e credo ci siano le condizioni ideali per me”.

Hai ambizioni di classifica?

“Il livello è alto ma vorrei cercare di stare tra i primi tre. Non sarà facile ma ci proverò. L’essenziale però è tornare ad essere protagonista, provare quelle sensazioni che mi mancano da tempo”.