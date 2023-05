Francesco Bagnaia è ritornato alla vittoria dopo le due cadute a Termas e Austin e si riprende la leadership del Mondiale MotoGP. A festeggiare il trionfo c’era anche Valentino Rossi, arrivato a Jerez per essere vicino ai suoi allievi della VR46 Academy. Un weekend che ha rispolverato tanti ricordi, grazie alla presenza di “old stars” come Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, con il Dottore (nuovo ambassador Yamaha) nel box Ducati ad abbracciare il suo campione.

In passato Valentino Rossi ha avuto ben pochi motivi per festeggiare nel box Ducati, adesso la musica è cambiata. Ci pensa Bagnaia a recitare il ruolo di direttore d’orchestra, intonando melodie trionfali che fanno già intravedere il bis iridato. In un filmato post gara il maestro abbraccia l’allievo: “Molto ben fatto. Eri tu quello che alla fine aveva più gomma, sei stato perfetto“. Il pilota di Chivasso ribatte: “Sono stato attento“.

Valentino Rossi e il segreto di Bagnaia

C’è spazio per le battute, stavolta ‘Pecco’ non ha centrato la pole position e sembra quasi un’arma vincente. Brucia ancora la caduta in Texas, quando è caduto mentre era al comando, tallonato dalla Honda di Alex Rins. Sul bagnato in Argentina uno scivolone può starci, ma ad Austin non è accettabile. Valentino Rossi si rivolge agli ingegneri di Borgo Panigale. “Gli ho detto che (succede) quando non parte bene, quando fa male in prova o nelle qualifiche. Se parte bene nel fine settimana si distrae, questo è il problema! Se parte forte, conquista la pole position e domina sempre, ha un eccesso di fiducia e poi ne risente. Se parte più indietro, allora è perfetto“.

Una filosofia che condivide anche il capotecnico Christian Gabbarini: “Se inizia bene il weekend poi si distrae“. Valentino Rossi concorda e gli fa eco: “Esatto, è questo il problema! Se parte forte, ottiene la pole, domina, tutta quella roba, allora la sua sfrontatezza ha la meglio su di lui. Diventa troppo sicuro di sé e poi rovina tutto. Se inizia lontano, allora è perfetto“. La Direzione Gara gli ha imposto di cedere la posizione a Jack Miller per un sorpasso troppo azzardato, anche questo avrà forse giocato a suo favore… “Chissà, se non ti avessero dato quel rigore, magari…“. Francesco Bagnaia conclude ridendo: “Sarei caduto!“

