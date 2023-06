Motorplay, l’evento a due ruote che guarda alla solidarietà

I prossimi 8-9 luglio a Faenza ci sarà un’occasione per imparare, sperimentare, mettersi alla prova, ma nel segno della solidarietà. Questo sarà Motorplay, prima manifestazione pubblica dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Nato per essere progetto dedicato esclusivamente alle due ruote, si è poi trasformato in un appuntamento solidale, dedicato alla raccolta fondi per la ricostruzione delle zone di Faenza e Modigliana, grazie al contributo dei motociclisti partecipanti. Un evento ideato e prodotto da Zeranta e Rally POV di Tiziano Internò, con il supporto anche della FMI, del Comune di Faenza e di tanti partner, come Fantic Rally, Aprilia Tuareg, Beta e Malossi per i test moto, giusto per fare alcuni nomi. Oltre al citato Internò, parteciperanno attivamente anche Franco Picco, Jacopo Cerutti, Loris Reggiani, Paolo Lucci, Henry Favre, Mirko Bettini, Jader Giraldi e tanti altri. In questa occasione verrà presentato anche in anteprima nazionale il documentario “Devo fare la Dakar”, con ospiti i partecipanti dell’edizione 2023.

Motorplay, un ricco programma

Solo due giorni, ma ci sono tantissime attività di ogni tipo per i motociclisti che vorranno prendervi parte, suddivise in più programmi paralleli. “Playground” prevede enduro per principianti, fuoristrada in bicilindrico, navigazione con roadbook, soft trial, test ride di moto elettriche. “Arena Malossi” avrà in programma i cinquantini del marchio, esibizioni di scooter cross, esibizioni dei dakariani. “Workshop” sarà forse il programma più “avventuriero”, a cominciare dalla presentazione degli italiani alla Dakar 2024: conduzione di Tiziano Internò con Franco Picco, Cesare Zacchetti, Paolo Lucci, Jader Giraldi, Gioele Meoni. Henry Favre spiegherà come si organizza un viaggio mitico, seguiranno racconti dei motociclisti avventurieri e dalla Dakar. Mirko Bettini (Team Azzurro Rosa, vincitore della Gibaltran Race 2022) e Tiziano Internò parleranno di navigazione, Loris Reggiani fornirà consigli di guida con confronti tra moto elettriche ed endotermiche. Passiamo al programma “Tour”, nientemeno che un motoraduno solidale che partirà a Faenza, arriverà fino a Imola, per poi ritornare al punto di partenza. Per finire con “Enjoy”, essenzialmente la motoparata dei partecipanti, ma anche racconti da parte di piloti, ospiti nazionali e tanti altri. Sul sito motorplay.it troverete tutte le informazioni, oltre al modulo per iscrivervi.

Da dove nasce

Umiltà, determinazione e solidarietà: punti imprescindibili per un romagnolo e dakariano come Jader Giraldi, che ha introdotto Motorplay. “Con Tiziano Internò abbiamo iniziato a progettare un evento motociclistico molto particolare” ha raccontato. “Un evento in cui il motociclista sarà l’assoluto protagonista. Potrà sperimentare nuove discipline motoristiche, fare test di moto, partecipare a decine di workshop, raccontare, ascoltare tanti racconti epici.” Un progetto che inevitabilmente ha subito uno stop a causa della recente alluvione. “Abbiamo pensato di abbandonarlo” ha ammesso Giraldi. “Parlando poi con le aziende ed i partner istituzionali coinvolti, abbiamo pensato invece che potrebbe diventare una grande possibilità per dare uno stimolo alla nostra comunità. Per ripartire ed aiutarla concretamente con una raccolta fondi.” Con l’aiuto dei partner coinvolti le spese sono totalmente coperti, quindi gli incassi derivati dai costi d’iscrizione saranno interamente dedicato alla raccolta fondi per tutti coloro che hanno avuto danni pesanti. “Noi motociclisti siamo tacciati di poco interesse verso il nostro territorio” ha aggiunto Giraldi. “Questa è un’occasione per dimostrare il contrario, per fare un’azione concreta, attiva e pratica.”

Foto: motorplay.it