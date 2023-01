Motor Bike Expo 2023, a Verona è tempo di passione a due ruote

Ormai ci siamo, mancano solo sei giorni alla 15ª edizione di Motor Bike Expo, kermesse internazionale dedicata alle due ruote. L’appuntamento è fissato da venerdì 27 a domenica 29 gennaio. La passione e l’adrenalina si incontreranno in un’esplosione di colori, suoni ed emozioni che si configura come il perfetto “shakedown” per la stagione motociclistica in arrivo. Ma cosa attende gli appassionati, l’anima di questa festa a due ruote a Veronafiere? Il programma, i biglietti e le riduzioni.

Compleanni speciali

Al Motor Bike Expo chiaramente un altro aspetto fondamentale sono le novità, le anteprime proposte dalle case per il 2023. Tantissimi i nomi che non mancheranno in forma ufficiale, come le italiane Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, Benelli, TM Racing, Mondial. Ma anche Royal Enfield, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Keeway, SWM, Zero Motorcycles… Un elenco molto lungo. Non dimentichiamo poi due costruttori che proprio in occasione della 15^ edizione di Motor Bike Expo festeggiano due importanti anniversari. Uno è BMW, che a cento anni esatti dal lancio della mitica R32 celebra il secolo di storia della divisione a due ruote Motorrad. C’è poi anche Harley-Davidson, che approfitta del MBE per dare il via alla grande festa del 120° compleanno.

Arte su due ruote

Come sempre, occhio di riguardo per le moto speciali, capaci di far battere il cuore a coloro che amano distinguersi. Stiamo parlando di veri e propri oggetti d’arte su due ruote, costruiti da artigiani d’eccezione o, in grande presenza, da customizer di fama internazionale. Tra gli oltre 600 espositori dell’edizione 2023 i preparatori provenienti da tutto il mondo: USA, Indonesia, Taiwan, Emirati Arabi, tutta l’Europa. Tutti giocheranno un ruolo da protagonisti, pronti a sfidarsi di nuovo a colpi di trasformazioni. Chopper, café racer, bobber, club style, tracker, moto dedicate alla pista e persino scooter personalizzati. Starà ai contest eleggere le migliori realizzazioni tra le tante “chicche” presenti in fiera. È ora di far volare alto la fantasia!

Spettacolo al Motor Bike Expo

Trattandosi di una festa, le gioie per gli occhi non sono solo le novità delle case e le opere d’arte artigianali. Il Power Show sarà l’intenso programma di attività e spettacoli outdoor ad alto tasso emozionale, con ben cinque aeree esterne dedicate per un totale di 20.000 metri quadrati. Esibizioni a due e quattro ruote che andranno dal drifting di Area51 e ACSI Motorsport al motocross freestyle dei Riotriders. Dalle evoluzioni del 32 volte Campione del Mondo di Trial Toni Bou alla performance di Joan Pedrero – veterano della Dakar – in sella alla sua H-D Pan America da rally. Immancabile anche l’International Stuntman Show, un funambolico contest che vedrà sfidarsi oltre venti equipaggi provenienti da tutto il mondo. Stesso discorso per la Scuola di Polizia di Mirabilandia, ospite a Veronafiere per far divertire grandi e piccini a suon di inseguimenti mozzafiato.

Passione moto

Non significa solamente adrenalina e velocità, ma anche il piacere della scoperta di luoghi sconosciuti. E allora perché non mettersi in sella e partire, intraprendendo finalmente quel viaggio a lungo sognato? A Motor Bike Expo il mototurista è di casa, grazie ad un’offerta straordinaria di prodotti, accessori e capi di abbigliamento dedicati proprio a chi ha l’avventura che gli brucia dentro. Da troppo tempo rimandi la partenza per le difficoltà di organizzazione? A Verona ti aspetta un’ampia proposta di tour organizzati, eventi on e off road, corsi di guida dedicati ai bikers di ogni livello, esperienze di ogni tipo che potranno condurti proprio dove hai sempre desiderato andare. Dall’Europa all’Africa, passando per America, Asia e Oceania, senza dimenticarci della nostra Italia, con le sue bellezze naturali e artistiche. Il mondo, per un motociclista, non è altro che un enorme parco giochi da esplorare.

Biglietti e riduzioni

Intero (esclusivamente online): 20€ alle casse; 18€ (+ diritti di prev.)

Ridotto (esclusivamente alle casse): 15€ per Tesserati HOG, Tesserati FMI, Ragazzi da 14 a 17 anni, Over 65, Disabili con invalidità certificata tra 40% e 79%, Gruppi di minimo 30 persone

Gratuito (esclusivamente alle casse): Bambini fino ai 13 anni, Forze dell’ordine, Disabili con invalidità certificata da 80%

Motor Bike Expo, il programma completo dei tre giorni