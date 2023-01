Superbike, Alvaro Bautista: numero 1 o 19? Jonathan Rea non ha dubbi

Si avvicina sempre di più il momento del confronto tra i piloti del Mondiale Superbike, che nelle giornate 25-26 gennaio disputeranno a Jerez il primo test del 2023. Gli occhi saranno puntati soprattutto su Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea: il titanico trio.

Lo spagnolo è il campione del mondo in carica e i suoi rivali cercheranno subito di fargli capire che dovrà sudare più dello scorso anno per vincere il titolo. Dopo Jerez, ci saranno giorni di prove a Portimao e a Phillip Island. Sono “solo” test, ma tutti daranno il massimo per essere preparati all’inizio del campionato in Australia (24-26 febbraio).

Superbike, Bautista deve scegliere il numero del 2023

Lunedì mattina ci sarà la presentazione del team Aruba Racing Ducati per la stagione Superbike 2023. All’evento, nel quale sarà presentato anche il team Ducati Lenovo MotoGP, verrà finalmente svelato con quale numero correrà Bautista.

Lo spagnolo aveva lanciato un sondaggio sul proprio profilo ufficiale Twitter e la maggioranza dei tifosi aveva votato a favore dell’1. Sono in tanti a chiedere che utilizzi il numero che indica il campione della categoria. Tuttavia, Alvaro aveva anche la tentazione di continuare a usare il suo storico 19. Bisogna attendere lunedì per sapere quale sarà la scelta definitiva.

SBK, Jonathan Rea consiglia Alvaro

I campioni recenti che hanno preceduto Bautista hanno scelto l’1. Sia Rea che Razgatlioglu hanno voluto apporre sulla loro moto quel numero e adesso bisognerà vedere se il pilota Ducati prenderà la stessa decisione.

Intanto è stato proprio Rea, su Twitter, a esprimere il suo pensiero sull’argomento: “Deve essere il numero 1“. Ha anche taggato Alvaro, che sicuramente leggerà l’opinione del sei volte campione del mondo Superbike e magari risponderà.

Foto: WorldSBK.com