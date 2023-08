Emozioni Motoestate prima della pausa estiva. A Varano de’ Melegari è andato in scena il round 4 della serie e lo spettacolo non è mancato. Gare avvincenti che hanno deliziato il pubblico presente e più di una festa da campioni con una gara di anticipo i campioni. Parliamo di Daniele Galloni (Next Gen), Paolo Cristini (1000 Stock), Andrea Raimondi (Supermono) e Lorenzo La Sorsa (Moto4). Dopo questo caldo round il Motoestate va in vacanza fino al 23 settembre, quando si tornerà in pista per l’ultima della stagione sul Cremona Circuit. Rivediamo intanto com’è andata sull’autodromo parmense.

Motoestate, le gare del sabato

Le prime competizioni del quarto appuntamento dei Trofei WRS Motoestate sono andate in scena sabato sera con la disputa di gara 1 delle categorie 125/Moto4/Supermono e 300 SS. Vittoria di prepotenza di Raimondi nella Supermono, che ha visto in rimonta chiudere al secondo posto Simone Talamonti. Nella Moto4 affermazione per La Sorsa, che ha chiuso davanti a Iannazzo. Bella la bagarre tra Emanuele Magnanelli e Modesti, che seppur a distanza ravvicinata si sono sfidati a suon di giri veloci. Terzo gradino del podio per Niccolò Carpina. Mentre nella Open vittoria di William Albani su Ferroni. Out Nicola Rosati, leader di classifica.

Bellissima la 300 SS con lotta a 5 tra Mattia Sorrenti, Pietro Aloisio, Niccolò Lisci, Davide Bollani e Francesco Alosio. Ha trionfato di misura Sorrenti su Pietro Aloisio, bravissimo a prendersi la prima pole di carriera e poi il podio e il giro veloce. Un ultimo passaggio da cardioplama ha però premiato Sorrenti, davanti a Pietro Alosio e Nicolò Lisci, tornato in sella dopo un anno di stop. Quarta piazza importante per Bollani in ottica campionato nel Motoestate 2023, mentre Francesco Aloisio ha chiuso quinto, festeggiando l’ottimo sabato dei gemelli.

I primi campioni 2023

Domenica aperta dalla Twins Cup con lotta ravvicinata tra Davide Conte ed Edoardo Boccellari. A metà gara, Conte è scivolato lasciando strada spianata a Boccellari che conquista il primo successo stagionale sull’Aprila del team Full Gas. Seconda piazza per Domenico Passanisi, wild card d’eccezione, e terzo posto per un ottimo Luca Carone. Con questa vittoria Boccellari si porta in testa al campionato, tutto si deciderà a Cremona. Ma abbiamo anche i primi campioni, a cominciare da Daniele Galloni che vince la 600 Open/Next Gen. Il parmense sulla pista di casa ha fatto en plein con vittoria, pole position e giro veloce.

Ha condotto gara solitaria davanti a Giacomo Caffagni, primo della Open e Kevin Terranova, brillante terzo assoluto e secondo Open. Matteo Osler ha completato il podio Open, mentre nella Next Gen dietro a Galloni hanno chiuso William Venesia, secondo, e Giuseppe Castelvetere. Sound of Thunder nel segno di Michael Lamagni. Dopo la vittoria di Magione il pilota di Ciccio Racing si è ripetuto a Varano. Passo di gara incontenibile e vittoria su Lorenzo Renaudo e Crosetti, in una gara divisa in due per una caduta. Nella Stock affermazione di Cristini, che vince il titolo, che ha preceduto Jari Remoto.

Motoestate, le Race Attack

Race Attack 600 con Bettella che vince gara 2 e conquista il secondo successo consecutivo dopo Magione. In gara 1 la vittoria era andata a Simone Campanini, in solitaria, davanti a Bettella e Voch. Mentre in gara 2 vittoria di Bettella davanti a Lorenzo Voch e Simone Campanini, che seppur secondo assoluto rafforza la leadership in campionato nel Motoestate 2023. Nella classifica Challenge affermazione di Diego Copponi, mentre nella Rookies gradino più alto del podio per Luca Bertona.

Nella 1000 Gabriele Proietti, dopo la perentoria vittoria nella prima manche, nella frazione decisiva è scivolato. Vittoria di giornata per l’irlandese O’Grady, con un secondo e un primo, davanti a Vitellaro, terzo e secondo, e Diego Scaltritti, quarto e terzo. Nella Challenge, vittoria di Vitellaro, mentre Borrelli ha conquistato la Rookies. Naked nel segno di Luca Sessolo, che precede Beraldo.

300 SS, 125 SP, Moto4

Chiudono il weekend le classi che lo hanno aperto nella giornata di sabato. Bis di Sorrenti nella 300 SS, che si prende anche la testa della classifica. Gara da cardiopalma nelle prime tornate, con Pietro Aloisio in testa e poi a terra. Una volta rimontato in sella ha chiuso dodicesimo. Bollani nel momento in cui ha deciso di attaccare il compagno di squadra è andato lungo. Così via libera per il nuovo leader di classifica che ha preceduto Mattia Virone e Stefano Sala, al primo podio Motoestate 2023. Fuori Emanuele Magnanelli nella 125 SP, vittoria per Modesti davanti a Niccolò Carpina e Guidi. Nella Open affermazione per Albani, con Ferroni e Rosati a completare il podio. Vittoria di Raimondi nella Supermono, che preceduto Federico Trubia e Talamonti. La Sorsa si è imposto di nuovo nella Moto4.