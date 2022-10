JuniorGP Valencia: Guido Pini, attacco al titolo ETC dalla P2. Le qualifiche

Due titoli già decisi, uno solo ancora in ballo. Con l’italiano Guido Pini passato al comando dopo l’ultimo round ad Aragon! Per la corona European Talent Cup sarà davvero un testa a testa serrato con Joel Esteban, distante appena tre punti e ormai unico, assieme al pilota AC Racing, in lotta per il titolo 2022. Gara unica di 17 giri a Valencia, il 14enne di Borgo San Lorenzo punta al colpaccio storico alla sua seconda stagione ETC. Titoli già decisi, ma gran finale al Ricardo Tormo anche per le altre due categorie: due corse per il JuniorGP, una per la Moto2.

European Talent Cup

Guido Pini capoclassifica in campionato, Joel Esteban è vicino ma ora insegue: chi sarà il campione 2022? Per la Spagna sarebbe un nuovo titolo dopo Manuel Gonzalez (2017, primo anno della ETC), Xavi Artigas (2018), Izan Guevara (2019), Maximo Martinez Quiles (2021). L’unica eccezione finora è David Alonso, colombiano vincitore nel 2020. Gara unica per il pilota toscano, ad un passo dalla storia… Ma dovrà sfruttare al meglio la partenza dalla 2^ casella in griglia davanti al connazionale Dodò Boggio, con Esteban 5°. Questo per la retrocessione di Martinez, poleman provvisorio poi sanzionato. AC Racing Team a tre punte: accanto a Pini ritorna in primis Giulio Pugliese, vice-campione italiano PreMoto3 già schierato in alcune occasioni quest’anno. Si unisce Leonardo Alessandro Zanni, fresco campione tricolore PreMoto3 premiato col debutto assoluto in ETC. Non riesce però a qualificarsi per la gara visto il 7° posto ottenuto in Last Chance.

1. Casey O’Gorman – VisionTrack Racing Team

2. Guido Pini – AC Racing Team

3. Dodò Boggio – Aspar Junior Team

4. Brian Uriarte – Estrella Galicia 0,0

5. Joel Esteban – Aspar Junior Team

…

18. Giulio Pugliese – AC Racing Team

…

24. Edoardo Liguori – FAU55 Racing

JuniorGP

José Antonio Rueda è già campione, dietro di lui invece la lotta è ancora aperta. David Salvador, Filippo Farioli e Syarifuddin Azman si contendono il secondo posto in campionato prima del salto mondiale. Il 17enne bergamasco deve recuperare 15 punti sullo spagnolo e ne ha tre di margine sul 20enne malese. Da segnalare una wild card italiana: accanto a Zurutuza e Uchiumi, MTA Team schiera Alessio Mattei, pilota 16enne in arrivo dal CIV Moto3. Non mancano svariate sanzioni per eccessiva lentezza in vista della prima gara della domenica, con anche i ragazzi italiani retrocessi o ‘promossi’.

1. Collin Veijer – AGR Team

2. David Almansa – Finetwork MIR Racing Team (sanzionato e 20° per Gara 1)

3. José Antonio Rueda – Estrella Galicia 0,0

4. Luca Lunetta – AC Racing Team (3° per Gara 1)

5. David Alonso – Aspar Junior Team

6. David Salvador – Laglisse Academy

7. Filippo Farioli – Aspar Junior Team (sanzionato e 21° per Gara 1)

…

18. Alessandro Morosi – AC Racing Team (12° per Gara 1)

…

30. Alessio Mattei – Angeluss MTA Team (19° per Gara 1)

Moto2

Assenti i due migliori italiani quest’anno: conclusa la collaborazione tra Mattia Rato ed il Team MMR, Tommaso Marcon invece è fermo per problemi fisici. Line-up inedita per la squadra di Massimiliano Morlacchi: Maxwell Toth, vincitore del Trofeo Aprilia RS660 (ex aequo con Francesco Mongiardo), e Hector Garzo, pilota MotoE ed ex Mondiale Moto2. È il rookie e vice-campione Senna Agius l’ultimo poleman dell’anno, gli italiani rimasti (uno in Moto2, gli altri in Superstock) sono più indietro. Non mancano sanzioni per ‘lentezza’ anche in questa categoria, con i nostri che avanzano di qualche posizione in griglia.

1. Senna Agius – Promoracing

2. Alex Escrig – Yamaha Philippines Stylobike Racing Team

3. Lukas Tulovic – Intact GP Junior Team

4. Hector Garzo – Team MMR

5. Yeray Ruiz – FAU55 Racing

…

12. Mattia Volpi – AGR Team (11° per la gara)

…

20. Pasquale Alfano – Cardoso Racing (STK) – 18° per la gara

21. Dino Iozzo – IUM Motorsports (STK) – 19° per la gara

…

28. Kylian Nestola – FAU55 Racing (STK) – 26° per la gara

Tutte le classifiche complete

Foto: Facebook