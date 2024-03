JuniorGP: Edoardo Bertola terza punta Eagle-1 per il 2024

Il team Eagle-1 ha completato ufficialmente la sua formazione in JuniorGP con un terzo pilota schierato in ETC. Edoardo Bertola infatti entra a far parte della squadra di Max Gazzarata come pilota permanente nel monomarca Honda, ma non solo. Per lui sono previste anche alcune wild card in Moto3, accanto quindi ai già annunciati Dodò Boggio e Cesare Tiezzi. Sarà la seconda stagione completa in ETC per il pilota classe 2007 di Pietra Ligure che, lo ricordiamo, è tornato a competere solamente l’anno scorso dopo un biennio molto difficile per infortunio. Il suo nome non era ancora comparso nell’entry list ufficiale, ora però sappiamo che anche lui sarà ai nastri di partenza dal prossimo 21 aprile a Misano.

L’annuncio Eagle-1

In questi giorni il team ha girato ad Almeria con i piloti ufficiali Moto3, ma s’è visto pure a Cartagena con Bertola. Da lì infatti è arrivata la conferma della terza punta JuniorGP per questo 2024. “La line-up 2024 del nostro team si completa con il giovane pilota Edoardo Bertola” si legge infatti nella nota ufficiale. “Ha completato con successo i test ufficiali con la Moto3 presso il circuito di Cartagena, dimostrando tenacia e determinazione. Quest’anno, oltre a partecipare come wildcard nel FIM JuniorGP categoria Moto3, si schiererà nella categoria ETC come pilota permanente. Attendiamo con entusiasmo la sua performance nelle prossime gare, benvenuto Edoardo!”

JuniorGP 2024, il calendario

1° round: 21 aprile – Motor Valley ed Emilia-Romagna (Misano) – Italia

2° round: 5 maggio – Circuito do Estoril – Portogallo

3° round: 19 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya – Spagna

4° round: 23 giugno – Autodromo do Algarve – Portogallo

5° round: 15 settembre – Circuito de Jerez-Angel Nieto – Spagna

6° round: 13 ottobre – MotorLand Aragon – Spagna

7° round: 24 novembre – Circuit Ricardo Tormo – Spagna