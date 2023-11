ETC, Giulio Pugliese “Stagione difficile, ora so i miei pregi e difetti”

Il debutto in un nuovo campionato, nonostante alcune wild card, non è mai semplice. Giulio Pugliese lo sa bene, la sua prima annata in ETC inevitabilmente ha avuto le sue difficoltà. Il 15enne di Canegrate (Milano), quest’anno con AC Racing, ha però imparato tutto il possibile nella prima stagione completa in JuniorGP. Nel 2024 ripartirà sempre in European Talent Cup, per sapere con che team però dobbiamo aspettare ancora un po’, anche se l’ufficialità non appare lontana. Prima di allora abbiamo chiesto a Pugliese cosa pensa del suo primo anno completo nella categoria. Ci ha raccontato cosa la sua esperienza in questo 2023 ormai concluso, ecco la nostra intervista.

Giulio Pugliese, raccontaci l’ultimo round del 2023 a Valencia.

C’era molto vento, infatti abbiamo saltato parecchi turni, tranne il primo del giovedì, anche se a fatica perché il vento comunque era già forte e ci sono state anche varie cadute per questo motivo. Abbiamo poi ripreso solo sabato e direttamente in qualifica: è andata meglio, il vento c’era ma si riusciva a girare. Non sono riuscito però a fare un giro perfetto nei due turni e ho anche preso una penalità per i settori lenti, quindi sono partito quasi ultimo… Sono riuscito però a rimontare, chiudendo vicino alla 10^ posizione. Peccato non essere partito più avanti, altrimenti avrei potuto fare meglio, ma alla fine è stata una bella gara.

Quanto ti hanno condizionato quei due giorni saltati? Eri pur sempre un esordiente quest’anno.

Mi sarebbero serviti quei due giorni, magari io potevo sistemare qualcosa su di me e si poteva aggiustare di più la moto. Ha penalizzato un po’ tutti ed è stato un po’ strano trovarsi subito nelle qualifiche, fare tutto veloce… Non è stato facile.

Come ti è sembrato il nuovo asfalto? Avete dovuto fare i conti anche con le basse temperature.

In realtà col nuovo asfalto per me è stato meglio, mi è piaciuto di più. Questo cambiamento non mi è dispiaciuto. Una cosa che invece non mi è piaciuta tanto è che hanno cambiato il percorso per il Long Lap e l’hanno fatto molto più stretto, quindi più difficile da percorrere. Sabato poi ho avuto un po’ di difficoltà con le basse temperature, oltre al vento, mentre domenica invece abbiamo girato abbastanza bene.

Giulio Pugliese, guardiamo alla stagione in generale: come la valuti?

Ad essere sincero non mi è piaciuta molto. Abbiamo sbagliato sia io che il team, potevamo fare un po’ di più in alcune situazioni. Sono capitati problemi tecnici in alcune gare, ci sono state cadute, abbiamo sbagliato qualche strategia… Più volte sono partito indietro, in alcune occasioni per i settori lenti, per poi fare comunque una bella rimonta, anche quando non conoscevo la pista. In generale comunque direi che alla fine è andata abbastanza bene, anche se parliamo di una prima stagione difficile.

Come pilota, quanto sei cresciuto? In cosa in particolare?

Ho fatto alcuni passi avanti. Sono migliorato nei sorpassi, anche se ancora non va benissimo, devo lavorarci. Sono migliorato anche a livello di velocità.

Giulio Pugliese, c’è invece un difetto che devi correggere?

Nei primi giri non riesco a prendere subito il ritmo, non riesco ad essere così veloce. Mi è mancato un po’.

Adesso tocca un po’ di pausa… Oppure no?

Ci dobbiamo sempre allenare. Adesso sto facendo comunque un po’ di vacanza, poi però a dicembre andrò un po’ in Spagna e si riparte con gli allenamenti. Andrò su a Valencia, ogni tanto mi alleno insieme a Edoardo Boggio, poi vedremo.

Giulio Pugliese, cosa farai nel 2024?

Sarà la mia prima stagione in Red Bull Rookies Cup. In JuniorGP correrò di nuovo in ETC, ma non sarò più con AC Racing: abbiamo avuto varie offerte, ma non posso dire ancora niente. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.

Foto: Social-Giulio Pugliese