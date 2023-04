Flavio Ferroni “Il CIV Superbike sarà molto equilibrato”

Flavio Ferroni in rampa di lancio nel Campionato Italiano Superbike. Nel 2020 e 2021 è stato tra i principali protagonisti salendo diverse volte sul podio. Poi ha avuto una stagione travagliata, iniziata su una Honda e terminata su una Yamaha, una moto con cui si è trovato particolarmente a suo agio. Quest’anno gareggia per il team Faieta Motors by Speed Action, con il supporto diretto di Yamaha Italia.

“La stagione 2022 è stata piuttosto difficile – racconta Flavio Ferroni a Corsedimoto– Ora ho sete di riscatto: vorrei tornare sul podio. Per farlo bisogna fare i test, prepararsi al meglio per l’inizio della stagione. Mi aspetto una concorrenza molto agguerrita”.

Come ti sei preparato durante la lunga sosta?

“Durante l’inverno mi sono preparato molto tra palestra, corsa, bici e con la Yamaha R3. Mi sento pronto per la stagione”.

Il supporto diretto di Yamaha è la chiave di volta?

“Sicuramente è una grande opportunità per me. Sono molto motivato a fare tutto al meglio: ci tengo a sfruttare questa occasione e ringrazio ancora una volta Yamaha per avermela data”.

Come vedi il CIV Superbike 2023?

“La stagione 2023 sarà molto dura, la concorrenza è davvero forte e tutti i dettagli fanno la differenza. Michele Pirro lo conosciamo bene, Alessandro Delbianco è sempre stato costantemente davanti in questi anni ma anche Luca Vitali va tenuto d’occhio, oltre alle Aprilia…Credo che sarà un campionato molto equilibrato e combattuto”.