Danilo Petrucci ritorna sul podio nel MotoAmerica con brivido post gara

Succede davvero di tutto a Danilo Petrucci in Gara 2 del MotoAmerica Superbike al VIR. Da una parte la soddisfazione di un podio ritrovato e dell’aver conservato la leadership della generale, dall’altra l’apprensione per quanto accaduto una volta esposta la bandiera a scacchi. In un concitato finale, il Ducatista è finito a terra pochi istanti dopo esser transitato sul traguardo in terza posizione, spinto dal suo rivale Mathew Scholtz nella lotta per il secondo gradino del podio.

PAURA NEL DOPO GARA PER PETRUCCI

Un episodio non ripreso dalla regia televisiva, ma dalla dinamica ben chiara. Nella volata al fotofinish per il secondo posto, in pieno curvilineo dei box, Petrucci è stato spinto fuori da Scholtz. Finito sull’erba, è caduto ad altissima velocità in sesta marcia piena. Per fortuna il ternano si è rialzato con le proprie gambe, dirigendosi in proprio al centro medico per tutti gli accertamenti del caso. Inspiegabile tuttavia il fatto che il personale medico del MotoAmerica non si sia preoccupato alcunché dello stato di salute del nostro portabandiera…

PETRUCCI RESTA LEADER

Guardando il bicchiere mezzo pieno, Danilo Petrucci (che ha chiaramente dovuto saltare la cerimonia del podio) conserva la leadership di campionato con 4 lunghezze di vantaggio su Mathew Scholtz. Si rifà sotto anche il Campione in carica Jake Gagne, al terzo successo stagionale e consecutivo nel MotoAmerica.

PROSSIMO APPUNTAMENTO A ROAD AMERICA

Il MotoAmerica tornerà in azione nel fine settimana del 3-5 giugno prossimi su uno dei tracciati più adrenalinici d’oltreoceano: Road America in Elkhart Lake. Sarà possibile seguire l’intero programma di attività grazie al servizio di live streaming (in abbonamento) MotoAmerica Live +.