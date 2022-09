Super Danilo Petrucci: domina Gara 2 del MotoAmerica in New Jersey

L’occasione si è presentata e Danilo Petrucci non se l’è lasciata scappare. Quando conta la sensibilità di guida, quando escono fuori valori in campo prettamente attinenti al valore del pilota, nel MotoAmerica Superbike non ci sono storie. “Petrux” conquista Gara 2 al New Jersey Motorsports Park di Millville, monopolizzando la scena sull’asfalto reso insidioso da una pioggia leggera, caduta giusto in prossimità del via ed aumentata d’intensità negli ultimi due giri. In queste condizioni il Ducatista ha fatto una netta differenza sul resto del gruppo, rifilando oltre 6″ effettivi sui più diretti inseguitori. Non da meno, con Jake Gagne soltanto 3°, si porta a 4 punti in campionato con ancora le due gare di Barber (e 50 punti in palio) da disputarsi.

DOMINIO DI DANILO PETRUCCI

Costretto a correre sulla difensiva ieri pagando la supremazia Yamaha (1-2-3 sul podio della casa di Iwata), in Gara 2 non ci sono state storie. Scattato dalla quarta casella, pronti-via Danilo Petrucci si è assicurato l’holeshot alla prima curva, dando vita ad una fuga in solitaria verso la quinta vittoria stagionale ed in carriera nel MotoAmerica Superbike. Con questo risultato, si porta a -4 da Gagne, fortunato nel finale. Dapprima per la caduta del suo compagno di squadra Cameron Petersen, dall’altra di Ashton Yates che era riuscito a mettergli le ruote davanti sul finale. Da 5° a 3°, conserva così la leadership, ma per una manciata di punti.

GRAN FINALE IN ALABAMA

Il 24-25 settembre prossimi al Barber Motorsports Park di Birmingham in Alabama andrà in scena il conclusivo round del MotoAmerica 2022. Sarà possibile seguire integralmente il weekend di gara in diretta streaming grazie al servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.