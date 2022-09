Con Danilo Petrucci il MotoAmerica mai così combattuto

C’è voluto Danilo Petrucci, con la sua grinta, determinazione e combattività, a generare una situazione senza precedenti nella (breve) storia del MotoAmerica Superbike. Dal 2015, anno del passaggio dei campionati AMA Pro Road Racing sotto la gestione di Wayne Rainey, non si era mai vista una lotta così furibonda per la leadership. Un solo punto tra Gagne e Petrucci dopo 8 round accerta quando sia tuttora aperto il campionato, in controtendenza rispetto alla consuetudine al di là dell’Atlantico.

DANILO PETRUCCI RIPORTA LA SBK AMERICANA AI TEMPI D’ORO

Di fatto si torna un po’ alle origini dell’AMA Superbike che fu. Spesso e volentieri, oltreoceano si assistevano a duelli per il titolo risolti soltanto all’ultima gara. Nel Terzo Millennio, memorabili i confronti tra Ben Spies e Mat Mladin (annessa finalissima di Laguna Seca compresa) o, più recentemente, tra Josh Hayes e Josh Herrin. Da quanto è stato istituito il circus MotoAmerica, tutto questo non si è più ripetuto.

DANILO PETRUCCI VS JAKE GAGNE

Archiviati 8 round con la disputa di 16 gare, tra il capo-classifica Jake Gagne (Attack Yamaha) e Danilo Petrucci (Warhorse HSBK Racing Ducati NYC) c’è soltanto 1 punticino. Mai nell’era MotoAmerica si era registrato uno scarto così esiguo tra il primo ed il secondo, testimoniando ancor più l’impresa di “Petrux” in questa sua avventura americana.

I PRECEDENTI

Di fatto una situazione simile la si era vissuta soltanto nel 2015, con Cameron Beaubier in vantaggio di soli 9 punti su Josh Hayes dopo 8 round. Gap tra i due salito a 29 lunghezze nel 2016, con Toni Elias primatista nel 2017 con addirittura 79 punti di margine sul compagno di squadra Roger Hayden. Beaubier dopo 8 round nel 2018 si ritrovò a +56 su Elias, con quest’ultimo a sua volta al comando a +35 nei confronti di ‘Cam‘ nel 2019.

DOMINIO YAMAHA

Nell’ultimo biennio si è assistito alla lotta in casa Yamaha, con distacchi abissali. Dopo 8 round, nel 2020 Cameron Beaubier annoverava 97 punti di margine sul compagno di squadra Jake Gagne. Lo stesso attuale capo-classifica nel 2021 aveva chiuso i giochi, annoverando 108 lunghezze di vantaggio su Mathew Scholtz. Dodici mesi più tardi, Gagne è soltanto a +1 su Petrucci: un dato che riafferma ulteriormente quanto di buono messo in mostra quest’anno dal Ducatista…