Da FMS a Swiss Moto: la Federmoto della Svizzera si rinnova

La Federmoto della Svizzera non si chiamerà più FMS che tanti confondevano con la FSM cioè Federazione Moto di San Marino. Dopo 110 anni di storia la massima organizzazione motociclistica elvetica cambia nome e si chiamerà “Swiss Moto”. Rinnovato ovviamente anche il logo, presentato in occasione delle premiazioni del campionato svizzero a Willisau davanti ad oltre 500 invitati.

La scelta di “Swiss Moto” è legata all’esigenza di fare un’impronta più moderna e contemporanea, anche sulle ali dell’entusiasmo dei successi sportivi di Dominique Aegerter, il primo pilota svizzero che salito sul podio in una gara del Mondiale Superbike (leggi qui). Aegerter è sempre più uomo immagine del motociclismo elvetico ed è stato il principale protagonista dell’evento.

Oltre al nuovo nome sono previsti dei cambiamenti radicali anche a livello dirigenziale. Il segretario generale Andrea Läderach lascerà la direzione alla prossima assemblea generale e cederà il posto a Rolf Enz. Andrea Läderach rimarrà come responsabile delle finanze e continuerà quindi a mettere a disposizione la propria esperienza.

Tra gli obbiettivi di Swiss Moto la promozione del motociclismo tra i giovani. La Road Racing Sports Commission ha presentato un progetto per i ragazzi di età compresa tra i 8 e 16 anni. Tra i focus non solo le prestazioni sportive ma anche l’alimentazione, la preparazione mentale e il rapporto con gli sponsor. Il programma di sostegno offre ai giovani talenti l’opportunità di crescere in tutti i settori. I migliori talenti avranno poi la possibilità di godere dei benefit della “Swiss Olympic Talent Card”.

