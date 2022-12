Campioni in Piazza², Ducati celebra il suo grande 2022 a Bologna

Titoli MotoGP e Superbike in questo 2022, Ducati non la smette più di festeggiare. Mancava però l’evento ufficiale, Campioni in Piazza², ora presentato da Claudio Domenicali, AD Ducati, e Matteo Lepore, sindaco di Bologna. Dalle 20:00 del prossimo 15 dicembre Piazza Maggiore si tingerà totalmente di rosso per celebrare i mondiali conquistati quest’anno da Pecco Bagnaia ed Alvaro Bautista. Nel corso della serata verrà anche svelata una sorpresa pensata per i ducatisti più appassionati, infine uno spettacolo pirotecnico segnerà la conclusione delle celebrazioni.

Festa Ducati, gli ospiti

Oltre agli ovvi protagonisti, ci saranno i volti Ducati “dietro le quinte”: Luigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti, Davide Tardozzi e Serafino Foti, fondamentali nel percorso verso il doppio iride. Non mancheranno sul palco anche altri personaggi italiani di spessore, coordinati dalla presentatrice e giornalista Barbara Pedrotti. Il comico Giuseppe Giacobazzi, appassionatissimo di motori, oppure il noto attore e doppiatore Luca Ward per raccontare la storia di Ducati. Ma anche “la voce della MotoGP” Guido Meda, il rapper J-Ax, il chitarrista e cantautore Federico Poggipollini… Ci sono tutti gli ingredienti per una serata indimenticabile per i ducatisti e gli appassionati di motori che vorranno partecipare alla serata di festa.

Il commento

“Non potevamo che festeggiare in grande con un evento aperto a tutti gli appassionati” ha dichiarato Claudio Domenicali. “Campioni in Piazza² sarà prima di tutto un momento di festa e condivisione. La scelta di fare l’evento a Bologna è venuta in molto naturale. Questa è la città in cui Ducati è nata e il legame con il territorio è per noi un grande valore aggiunto. Un’azienda che ha qui le sue radici ed è fiera ambasciatrice del Made in Italy nel mondo. Siamo sicuri che tutti i cittadini di Bologna, e non solo, vorranno unirsi a noi per festeggiare gli obiettivi raggiunti.”

Non solo in piazza

Per tutti gli appassionati che vorranno fare un’immersione nel mondo Ducati, nella giornata della festa i turni di visita nella fabbrica di Borgo Panigale saranno intensificati. Visite in partenza ogni 15 minuti tra le 9:15 e le 11:30 e tra le 13:45 e le 16:00. Per assicurarsi il posto per la visita nell’orario desiderato, sono suggeriti la prenotazione e l’acquisto del biglietto online al sito https://tickets.ducati.com/. Il Museo Ducati sarà aperto come di consueto dalle 9:00 alle 18:00.

Foto: Ducati Corse