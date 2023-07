Valentino Rossi, il sogno continua: “Vincere è un’altra storia”

Misano fa da cornice ad un’altra grande pagina di storia per Valentino Rossi e i suoi tifosi. Nel secondo round della Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup, il Dottore e Maxime Martin hanno conquistato una vittoria schiacciante in gara due, la prima per il campione di Tavullia in questo campionato a quattro ruote. Davanti ai suoi tifosi e con un caldo bestiale, ritorna ad essere il re del circuito sanmarinese per un giorno e ribadisce di essere una leggenda intramontabile.

Un’altra storica vittoria

Il Team Principal del team belga Wrt, Vincent Vosse, non ha potuto nascondere la sua emozione dopo il successo in terra italiana. “Vorrei dedicare questa vittoria a mia madre, che oltre ad avermi sempre supportato in tutto ciò che ho fatto, è una grande fan di Vale sin dai tempi della MotoGP“. Ottavo posto in gara uno, nel secondo round l’ex pilota MotoGP ha affilato le armi al volante della sua BMW M4 GT3 e rifilato quasi cinque secondi agli inseguitori Legeret-Haase alla guida dell’Audi R8 LMS. “Vincere qui a Misano è molto speciale – ha ammesso Valentino Rossi -. Sapevamo di poter essere forti, ma vincere è un’altra storia! Ho vinto la mia prima gara GT a Road to Le Mans, ma questo è diverso, dato che questo è il nostro campionato principale. Tutto è iniziato un anno e mezzo fa, con Vincent e il team WRT, questo è un grande traguardo“.

Valentino Rossi… il sogno continua

Dopo qualche giorno di relax al mare con la sua dolce metà Francesca e la figlia Giulietta, Valentino Rossi si prende una grande soddisfazione anche sulle quattro ruote. Non è più l’ex pilota MotoGP, ma un autentico fuoriclasse del motorismo. La stagione 2023 è iniziata subito forte con un podio ad Abu Dhabi (3° posto assoluto) e il primo vero podio a Brands Hatch, con un secondo piazzamento che ha fatto capire di avere le idee ben chiare. Poco più di un mese fa la vittoria a Le Mans. A seguire la rimonta degna di nota a Spa, adesso il trionfo sul circuito a 10 km dalla sua Tavullia. “Voglio ringraziare tutti, l’atmosfera nel team è meravigliosa, la Bmw ci segue da vicino e io mi diverto tanto. Dobbiamo continuare così“, ha affermato il 44enne dopo la gara.

Adesso il suo prossimo sogno può diventare realtà. Nel 2024 correrà nel WEC e disputerà le cinque gare endurance del Fanatec. A breve ci sarà il tanto agognato test con la Hypercar Bmw, forse sul tracciato di Spa. La grande favola dell’eterno giovincello Peter Pan (nell’anima, non certo sulla carta d’identità) continua per la gioia di milioni di fan.

