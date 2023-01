Al Roc’n Dea due fratelli di belle speranze: Samuel e Davide Treccani

Samuel e Davide Treccani, fratelli di Montichiari uniti dalla stessa passione per il motociclismo. Gareggiano entrambi per il Roc’n Dea, la squadra di Massimo Roccoli ed Alex De Angelis, impegnata in Coppa Italia, nella R3 Cup, R7Cup, nel CIV e quest’anno anche nella Women’s European Championship con Roberta Ponziani (leggi qui).

Davide ha 21 anni e lavora mentre Samuel 17 e va a scuola. Entrambi sognano un futuro da piloti.

“L’anno scorso ho fatto la R3 Cup – racconta Davide Treccani a Corsedimoto – ora passo alla R7 Cup. Non mi sono dato degli obbiettivi particolari per questa stagione. La mia priorità è imparare il più possibile e fare bene in prospettiva futura. Mi piacerebbe approdare un giorno alle 600 e comunque andare avanti”.

Samuel ha 17 anni e nel 2020 è stato vice-campione italiano Aprilia Sport Production. E’ un giovane di belle speranze che ha già dimostrato ottime potenzialità.

“Sono al mio secondo anno nella R3 Cup 2 dopo aver corso nell’Aprilia Sport Production. Il mio sogno è arrivare al Mondiale seguendo la trafila della 300, la Supersport e così via. Tra un paio d’anni penso di fare l’R7 Cup anche io poi si vedrà. Intanto mi concentro su questa stagione. E’ bellissimo correre per Roc’n Dea, avere degli insegnanti come Alex De Angelis e Massimo Roccoli, piloti di alto livello ed istruttori. Si impara veramente tanto e si riesce a crescere al meglio”.

Il Trofei Yamaha R3 Cup ed R7 Cup sono considerati sempre più un trampolino di lancio per i giovani, un viatico verso la Supersport e la Superbike.