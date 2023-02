Sulayem vs Liberty Media: la diatriba sull’offerta del fondo PIF

Liberty Media: la società di mass media statunitense proprietaria della F1. Sei lunghi anni in cui la proprietà a stelle e strisce ha cercato di cambiare le cose. Una forte impronta per ridefinire un modello oramai “arcaico” che, secondo il nuovo eforato, aveva contribuito non poco all’appiattimento mediatico della categoria. In parte ci è riuscita, ottenendo ottimi risultati. Su altri campi, invece, gli obbiettivi sono ancora lontani dal raggiungimento (clicca qui per l’approfondimento)

Durante le ultime settimane, l’universo della Formula Uno ha subito un grande scossone. Un disputa nata dal possibile acquisto del pacchetto F1 da parte di un fondo monetario arabo. La diatriba prende corpo attraverso l’intromissione pubblica nella trattativa di Mohammed Ben Sulayem, presidente della Federazione Internazionale. Il sessantunenne emiratino, infatti, attraverso i propri social ha espresso le sue idee con una netta presa di posizione.

Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA

F1: l’intromissione di Ben Sulayem negli affari di Liberty Media

L’intervento dell’ex pilota di rally non è piaciuto a Liberty Media. L’opinione sciorinata con estrema precisione attraverso Twitter ha stupito in merito alla carica ricoperta dall’imprenditore di Dubai. Formula Uno Analisi Tecnica ha raccolto informazioni ricostruendo l’accaduto. Per continuare la lettura e approfondire i dettagli della tematica esposta clicca su questo link e accedi allo scritto dedicato.

Autore e illustrazione: Alessandro Arcari – @berrageiz