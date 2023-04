Leclerc, lamentele verso Sainz e Ferrari: lo sfogo dopo le Qualifiche

Per Charles Leclerc delle Qualifiche amare in Australia. Infatti, partirà solo settimo nella gara di F1 in programma domani a Melbourne. Sicuramente non è il piazzamento che immaginava.

Tutti conosciamo la bravura del pilota monegasco sul giro secco, ma sul circuito dell’Albert Park non è riuscito a sfruttare al meglio questa sua dote. Forse anche colpa del fatto di aver effettuato un solo giro di preparazione, invece che due, prima dell’ultimo tentativo. Dovrà fare una gara di rimonta, cosa non facile, visto che davanti ha dei colleghi competitivi e che non gli regaleranno nulla. Inoltre, non è chiaro quale sia il potenziale della Ferrari in questo weekend.

F1 GP Australia, Leclerc deluso dopo le Qualifiche

Leclerc al termine delle Qualifiche non ha nascosto il suo rammarico per il settimo tempo ottenuto e anche per una situazione successa in pista nel finale del Q3: “Con la squadra dobbiamo vedere cosa è successo con Carlos – ha spiegato – perché ce lo avevo davanti nel primo settore ed era chiaro che io dovevo spingere in quel giro. Lui invece era davanti a preparare le sue gomme, quindi è un peccato. Ovviamente non posso dire che avrei fatto molto meglio“.

Il pilota monegasco ha sottolineato che il team non ha gestito al meglio il finale di qualifica. Si è trovato davanti Carlos Sainz (quinto oggi) che stava compiendo il secondo giro di riscaldamento delle gomme, mentre lui ne aveva fatto solo uno per evitare il rischio pioggia e in quel momento stava effettuando il suo time attack. Lo spagnolo ha rappresentato un ostacolo e gli ha fatto perdere del tempo.

Il team radio dopo il Q3

Dopo la conclusione del Q3, Charles si era anche lasciato andare a un piccolo sfogo tra delusione e sarcasmo nel team radio: “Un giro di m***a, senza fare la preparazione. E la pioggia non è arrivata alla fine. Un grande grazie a Carlos per la scia. È stato carino. Ho avuto un po’ di velocità extra ed è sempre bello“.

Al netto del problema che si è verificato con Sainz e la gestione da parte della Ferrari, comunque Leclerc ritiene che avrebbe dovuto fare meglio oggi e quindi si assume qualche responsabilità: “Forse io ho una macchina più da gara, ma questo non giustifica il settimo posto. Il potenziale era maggiore e dovevo fare un lavoro migliore con una gestione un po’ migliore“.

Foto: Ferrari