Se in Ferrari non si sorride dopo il Gran Premio del Bahrain, neanche in Mercedes si può festeggiare per l’epilogo della prima gara del 2023. Lewis Hamilton si è classificato quinto, mentre George Russell addirittura settimo.

Oltre all’imbattibile Red Bull, anche Aston Martin e Ferrari sono davanti alla scuderia di Brackley in questo inizio di campionato di F1. La W14 si è rivelata una macchina non vincente al momento. Nonostante gli errori commessi nel 2022 con la progettazione della W13, sembra che la lezione non sia stata ben appresa. Vero che una singola corsa non basta per prevedere con certezza come si evolverà la stagione, ma il malcontento nel box dice molto della situazione.

F1, la nuova Mercedes non va: Hamilton scontento

Hamilton è molto insoddisfatto della monoposto che la Mercedes gli ha affidato. Non si aspettava che la W14 sarebbe stata così poco competitiva: “Lo scorso anno – ha raccontato alla BBC – avevo esposto i problemi che c’erano con la macchina. Ne ho guidare tante nella mia carriera, quindi so di cosa ha bisogno una macchina. Penso che si tratti di responsabilità e di ammettere ‘Sai, non ti abbiamo ascoltato. L’auto non è come dovrebbe essere e dobbiamo lavorare’. Dobbiamo focalizzarci sul bilanciamento ed esaminare i punti deboli, lavorando come squadra. Siamo ancora dei pluri-campioni mondiali“.

Il sette volte iridato di F1 non ha nascosto il suo malumore, si aspettava di essere maggiormente ascoltato da un team per il quale corre dal 2013. Ha l’esperienza per dare indicazioni giuste ai tecnici, che non sono riusciti ad accontentarne le richieste. Nonostante questa situazione, Lewis continua a credere nel suo gruppo di lavoro e spera che ci siano miglioramenti netti durante il campionato.

Red Bull troppo forte, Toto Wolff alza bandiera bianca

Anche Toto Wolff è molto deluso e in un’intervista a OE24 ha vuotato il sacco: “Considerando le mie ambizioni sportive – ammette – è stato terribile vedere quanto fossimo indietro. Noi vogliamo vincere. C’è una squadra davanti a tutte e che gioca con la concorrenza, non usura nemmeno le gomme. Dopo aver visto il primo gran premio, penso che Red Bull possa vincere tutte le gare. Proveremo a cambiare le cose, ma non credo che potremo lottare per il mondiale“.

Il team principal è sulla stessa linea di Russell, che dopo la gara in Bahrain ha dichiarato che la Red Bull le vincerà tutte nel 2023. Parole che sanno già di resa anticipata quelle di Wolff, però sappiamo tutti che in Mercedes daranno il massimo per cercare di ribaltare la situazione. Si parla già di aggiornamenti importanti che verranno portati prossimamente per migliorare una W14 nata male.

Foto: Mercedes F1