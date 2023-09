F1, Hamilton ridimensiona Verstappen: “È tutto gonfiato dai media”

La rivalità tra Lewis Hamilton e Max Verstappen ha appassionato tantissimi tifosi nella stagione di F1 2021. Purtroppo, la lotta tra loro per il titolo non si è poi rivista dato che la Red Bull ha iniziato a dominare. La Mercedes non è riuscita a mantenersi al top con il nuovo regolamento tecnico introdotto nel 2022 e sta lavorando per tornare quanto prima a dare battaglia.

F1, il giudizio di Hamilton su Verstappen

Hamilton ha rinnovato con il suo attuale team fino al 2025 e spera di tornare a combattere per aggiudicarsi l’ottava corona iridata della sua carriera. Al suo fianco avrà ancora George Russell, un compagno di squadra talentuoso e ambizioso che spera di riuscire a stargli davanti.

Verstappen come compagno ha Sergio Perez, ormai regolarmente sconfitto. Lewis non è sorpreso da ciò che Max riesce a fare rispetto al messicano e lo ha detto a Sky Sport F1: “Ho pensato alla narrativa che passa attraverso i media. Quando davo 5-6 decimi a Bottas in qualifica non dicevano le stesse cose che dicono ora con Max. È tutto molto gonfiato oggi. Secondo me Valtteri e gli altri miei compagni sono stati più forti di quelli che ha avuto lui”.

Perez non all’altezza dei compagni di Lewis?

Il sette volte campione del mondo cita i nomi dei teammate più illustri che lo hanno affiancato da quando corre in Formula 1: “Fernando Alonso, Jenson Button, Nico Rosberg, Valtteri Bottas, George Russell… Questi piloti sono stati tutti molto costanti. Max non corre contro nessuno così“. L’unico escluso nella lista è Heikki Kovalainen, suo compagno in McLaren nel 2008, anno del suo primo titolo.

La posizione di Hamilton sul tema è molto chiara: Perez non è un avversario all’altezza, quindi Verstappen ha vita facile nel confronto in casa Red Bull. A suo avviso, i media raccontano una storia un po’ gonfiata quando esaltano il pilota olandese. La risposta di Max non tarderà ad arrivare.

Foto: Mercedes