F1 GP Canada, Qualifiche: Verstappen pole, Leclerc furioso con la Ferrari

Sono andate in archivio le Qualifiche del Gran Premio del Canada 2023 di F1. Il miglior tempo è stato conquistato da Max Verstappen in 1’25″858. Il campione della Red Bull è stato il più bravo di tutti sulla pista bagnata di Montreal. Sicuramente è lui il favorito per la vittoria in gara.

F1, sorpresa Hulkenberg a Montreal!

In prima fila ci va incredibilmente anche la Haas di Nico Hulkenberg, che ha fatto il tempo poco prima della bandiera rossa causata dall’incidente di Oscar Piastri e ne ha beneficiato. Infatti, una volta ripartito il Q3 la pioggia è scesa in maniera più copiosa e con le gomme rain non ci sarebbe stato modo di migliorare i crono per nessuno.

Seconda fila aperta dall’Aston Martin di Fernando Alonso, affiancato dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Dietro ci sono George Russell con l’altra W14 e l’Alpine di Esteban Ocon. In quarta fila la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Carlos Sainz. Top 10 chiusa dalla coppia Piastri-Albon.

Formula 1, Leclerc arrabbiato con la Ferrari

Charles Leclerc partirà solo in undicesima posizione, non avendo superato il Q2. Non è riuscito a sfruttare bene le gomme soft sulla pista umida di Montreal ed è stata una grossa delusione, perché aveva fatto delle prove libere promettenti. Il pilota della Ferrari sarà chiamato a fare una gara di rimonta. Deludente anche Sergio Perez, che con l’altra Red Bull scatterà dodicesimo.

Leclerc a Sky Sport F1 non ha nascosto la sua irritazione per il fatto che la squadra non gli abbia montato pneumatici slick prima: “Stavolta non era difficile leggere che la pista era asciutta. L’ho detto già nell’outlap. Purtroppo siamo rimasti su intermedie su una pista completamente asciutta e siamo andati sulle slick quando ha iniziato a piovere. Così ci rendiamo la vita più difficile. Doveva essere una sessione facile. Non sono d’accordo con la squadra“.

F1 GP Canada 2023, risultati Qualifiche: tempi ufficiali, classifica finale e griglia di partenza

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:25.858

2 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.244

3 Fernando Alonso Aston Martin +1.428

4 Lewis Hamilton Mercedes +1.769

5 George Russell Mercedes +2.035

6 Esteban Ocon Alpine +2.087

7 Lando Norris McLaren +2.188

8 Carlos Sainz Ferrari +3.436

9 Oscar Piastri McLaren +5.491

10 Alexander Albon Williams – –

11 Charles Leclerc Ferrari

12 Sergio Perez Red Bull Racing

13 Lance Stroll Aston Martin

14 Kevin Magnussen Haas F1 Team

15 Valtteri Bottas Alfa Romeo

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri

17 Pierre Gasly Alpine

18 Nyck De Vries AlphaTauri

19 Logan Sargeant Williams

20 Guanyu Zhou Alfa Romeo

Foto: Formula1.com