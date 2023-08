8 ore di Suzuka 2023: gli orari TV e live streaming

Domenica è di scena la 8 ore di Suzuka 2023, la “Gara delle gare” motociclistica che rappresenta l’evento clou della stagione del FIM EWC. Per la settima edizione consecutiva, Eurosport 2 garantirà la trasmissione televisiva integrale dell’evento, dall’inizio alla fine a partire dalle 4:15.

LA 8 ORE DI SUZUKA 2023 IN DIRETTA TV

La 44^ edizione della 8 ore di Suzuka prenderà il via al tradizionale orario (eccezion fatta per il 2011) delle 11:30 locali, le 4:30 italiane, per concludersi chiaramente in notturna alle 19:30. Eurosport 2 (Sky canale 211) trasmetterà integralmente la gara con collegamento a partire dalle 4:15 e conclusione alle 13:00, una volta esposta la bandiera a scacchi ed il consueto cerimoniale del podio. Telecronaca come sempre affidata ad Alessio Piana e Jacopo Zizza.

DIRETTA STREAMING

La diretta streaming (previo abbonamento) sarà garantita dalle piattaforme Discovery+ ed Eurosport Player senza interruzioni pubblicitarie per tutto l’arco della contesa.

GLI ORARI TV DELLA 8 ORE DI SUZUKA 2023

Domenica 6 agosto

04.15 – 13.00: Diretta 8 ore di Suzuka (Eurosport 2)