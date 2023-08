Alvaro Bautista, altro buon test con la Ducati MotoGP: “Sempre meglio”

Dopo aver provato la Ducati Desmosedici GP23 a giugno, ieri e oggi Alvaro Bautista è risalito sul prototipo MotoGP sempre a Misano Adriatico. Un nuovo test utile sia per aiutare lo sviluppo sia per prendere confidenza in vista della probabile wild card.

Il campionato mondiale Superbike terminerà con il round di Jerez nel weekend 27-29 ottobre, quando mancheranno ancora tre gran premi della MotoGP. Il pilota del team Aruba Racing potrebbe partecipare a quello in Malesia in programma il 10-12 novembre. Lui stesso aveva ammesso che Sepang è la pista ideale sulla quale fare il suo ritorno, seppur occasionale, nella top class.

Superbike, Bautista contento del nuovo test con la Ducati MotoGP

Bautista al termine dei due giorni di test a Misano Adriatico ha espresso i seguenti commenti: “Sono felice di aver svolto un altro test con la Desmosedici GP, perché dopo il primo avevo delle buonissime sensazioni e ne volevo fare un altro. Ducati mi ha dato l’opportunità di farlo e sono molto contento. In queste due giornate abbiamo migliorato il feeling con la moto, che era già buono. Abbiamo migliorato il setup per consentirmi di essere più comodo alla guida“.

Alvaro è decisamente soddisfatto di come sono andate le cose ieri e oggi: “Le sensazioni sono migliorate, mi sono trovato molto bene. Ogni volta che salgo sulla moto mi sento sempre più comodo e con più fiducia, la moto è sempre più nelle mie mani. Credo siano stati due giorni positivi“.

Adesso non rimane che attendere l’eventuale annuncio di Ducati sulla wild card del pilota spagnolo. Sarebbe sicuramente molto interessante vederlo all’opera contro Pecco Bagnaia e gli altri piloti della MotoGP. Vedremo se accadrà. Stando a quanto trapelato finora, ci sono elevate possibilità.

Foto: Aruba Racing Ducati