Tre italiani in gara per la storia alla 8 ore di Suzuka 2023

Domenica 6 agosto andrà in scena la 8 ore di Suzuka 2023, l’evento clou del Mondiale Endurance FIM EWC, ma a tutti gli effetti la “Gara delle gare” del motociclismo internazionale. Complessivamente 100 Campioni del Mondo hanno preso parte almeno una volta alla “Hachi Tai“, 19 dei quali riuscendo a vincere quantomeno in una circostanza. Per quanto concerne i nostri colori, 33 motociclisti italiani hanno disputato la 8 ore dal 1978 ad oggi, numero destinato a salire fino a 35 con l’edizione 2023. Accanto a Niccolò Canepa, correranno per la prima volta a Suzuka settimana prossima Christian Napoli e Samuele Cavalieri, andando così a completare un tridente azzurro all’evento.

CANEPA ALLA 8 ORE DI SUZUKA 2023 PER LA STORIA

Nella storia del Mondiale Endurance per via di tutti i traguardi finora raggiunti, Niccolò Canepa alla 8 ore di Suzuka 2023 avrà una concreta chance di entrare nella storia dell’evento. Pronti-via, il primo ed unico nostro portabandiera a laurearsi Campione del Mondo della specialità a tutti gli effetti diventerà il recordman italiano per numero di presenze: 6, una in più rispetto a Daniele Veghini, 5 con l’ultima disputata nel 2019. Con YART Yamaha reduce dall’affermazione alla 24 ore di Spa, Canepa in quel di Suzuka chiaramente strizzerà l’occhio alla classifica di campionato, contestualmente andando a caccia di un podio sfuggitogli lo scorso anno proprio sul più bello (contatto tra Marvin Fritz ed un doppiato). I test hanno riaffermato la R1 #7 come potenziale seconda forza in gara, per un podio che all’Italia manca dal 2001, anno dello storico trionfo di Valentino Rossi.

CHRISTIAN NAPOLI CORONA IL SUO SOGNO

Sempre nella top class EWC, debutterà alla 8 ore Christian Napoli, presenza fissa della specialità dal 2016 a questa parte. Con la R1 #65 di Motobox Kremer Racing coronerà il sogno inseguito da una vita di disputare la “gara delle gare“, preparandosi minuziosamente all’evento: arrivo anticipato in Giappone per ambientarsi a clima e fuso orario, tanti allenamenti e visione di video in pista. Tutto per non sfigurare alla 8 ore di Suzuka 2023 e godersi un’esperienza unica nel suo genere.

SAMUELE CAVALIERI ALLA 8 ORE DI SUZUKA 2023 CON APRILIA

Ci sarà inoltre un binomio tutto tricolore alla 8 ore di Suzuka 2023. Samuele Cavalieri, dopo l’esperienza da wild card nell’All Japan Superbike a Motegi (12° crono in qualifica), correrà con la RSV4 Factory 1100 del Team Tatara Aprilia, con potenzialità di ben figurare nella classe NST (National Superstock). Nei test di inizio luglio è andato molto forte, entrando già nella storia come il quinto motociclista italiano a correre con Aprilia alla 8 ore dopo il già menzionato Daniele Veghini (5 presenze dal 2005 al 2019), Federico Aliverti (2005), Samuela De Nardi (2005) e Ivan Goi (2010).