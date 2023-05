Succede di tutto nel corso della gara di Oulton Park della Superstock 1000 britannica che si disputa in abbinamento al BSB. A confronto diretto per il primato, Alastair Seeley ed Alex Olsen giungono al contatto alla curva Lodge, con un epilogo da far west. Il primo, alterato per la manovra del rivale, si è diretto verso di lui a muso duro ed alzando le mani! Provvidenziale l’intervento di un commissario per dividerli prima che la situazione degenerasse. Chiaramente la direzione gara ha preso provvedimenti nei confronti di entrambi.

Seeley parte dal fondo nel prossimo round

Considerando che nel BSB (e campionati di contorno) vige ancora la cosiddetta “patente a punti“, sono stati comminati 3 punti ad entrambi. Nello specifico, ad Olsen per la manovra in pista, a Seeley per la violenta reazione. Il pluri-vincitore della North West 200 inoltre, avendo già 3 punti nel proprio carnet a referto, sarà costretto a scattare dal fondo nel prossimo appuntamento di Donington Park.

Super Ducati in Superbike

Nella top class della serie britannica è stata la giornata perfetta per la Ducati. In un week end che ha regalato forti emozioni e il solito spettacolo, è stata particolarmente elettrizzante gara 3 con Glenn Irwin impegnato allo spasimo da Leon Haslam. Nel BSB la BMW vola, come ha dimostrato il successo di Josh Brookes nell’anticipo di gara 1, sempre ad Oulton. Qui cronaca e classifica delle gare.