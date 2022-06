Doppietta di O’Halloran che accorcia su Ray nel British Superbike

Ci ha messo un po’ a trovare il giusto feeling con la R1 2022, ma adesso Jason O’Halloran è il pilota più in forma del British Superbike. Come in Gara 2, l’australiano del team McAMS Yamaha si è assicurato la vittoria anche nella conclusiva corsa in programma nel fine settimana di Knockhill, accorciando sempre più le distanze in campionato da Bradley Ray.

POKER DI O’HALLORAN NEL BRITISH SUPERBIKE 2022

Di fatto “O’Show” ha replicato la medesima strategia che gli aveva permesso di vincere in quel di Donington Park. Gestione degli pneumatici, buon passo, tenendosi qualcosa nel taschino per il finale di gara e far la differenza su Bradley Ray. Così è andata anche nella terza manche di Knockhill con il vice-Campione 2020 in grado di sfilare il #28 al 25^ dei 30 giri previsti, con un attacco pulito e deciso al celebre Taylor’s Hairpin. Con questa manovra si è impossessato della quarta vittoria stagionale e, non da meno, portandosi a 16 punti da Ray in campionato.

SPRECA TUTTO RORY SKINNER

Con le due R1 là davanti, Lee Jackson (FS-3 Kawasaki) è salito nuovamente sul podio in una gara dove ha sprecato tutto Rory Skinner. Ritrovatosi al comando, per un proprio errore è finito a terra ad altissima velocità alla curva Clark, vanificando una potenziale vittoria sulla sua pista di casa. Proposito rimandato per il baby-prodigio del British Superbike, il quale ha così permesso a Danny Buchan (SYNETIQ BMW by TAS) di concluder quarto davanti ai Ducatisti Tommy Bridewell e Josh Brookes. Per Tom Sykes ennesima gara-no con il decimo posto finale a precedere Leon Haslam, tornato in azione dopo il volo di Gara 2 causato da un contatto con Storm Stacey.

PROSSIMO ROUND A BRANDS HATCH

Il BSB osserverà un mese di pausa per tornare in azione nel weekend del 22-24 luglio prossimi a Brands Hatch, tradizionale meta estiva del campionato.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Knockhill, Classifica Gara 3

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 30 giri in 24’00.506

2- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.993

3- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.587

4- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 2.302

5- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 4.560

6- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 5.284

7- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 6.082

8- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 6.373

9- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 12.846

10- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 14.502

11- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 14.596

12- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 14.977

13- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 15.330

14- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 20.317

15- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 20.417

16- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 21.047

17- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 27.642

18- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 33.879

19- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 39.854

20- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 40.937

21- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro

22- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro