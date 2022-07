Il libro “58” ispirato a Marco Simoncelli alla Giornata Mondiale del Fair Play

Una favola nella favola. Il 7 settembre si celebra la Giornata Mondiale dei Fair Play. Il Comitato Sammarinese Fair Play organizza una serata evento presso la Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, nella Repubblica di San Marino. La manifestazione è dedicata ai valori dello sport, raccontati anche attraverso l’opera svolta dal Comitato Pierre De Cubertain e da tanti ospiti. Durante la serata verrà presentato libro “58” ispirato a Marco Simoncelli ed edito da CDM Edizioni (lo stesso editore di questo sito) alla presenza dell’autore, il giornalista Fabio Fagnani. La giovanissima illustratrice Noemi Parente, all’estero per lavoro, recapiterà un saluto… speciale.

Marco Simoncelli ispirazione di un baby campione

“58” è una favola illustrata dove un immaginario Marco Simoncelli accompagna un piccolo aspirante pilota, Marco, in un’avventura sospesa tra sogno e realtà. Marco è un bambino che sogna di diventare Campione del Mondo di motociclismo. Il SIC lo prende per mano, lo accompagna in pista, e con la sua inimitabile ironia gli indica la strada per coltivare il suo talento e raggiungere il suo sogno. “58” non è uno dei tanti libri su Marco Simoncelli, ma un racconto disincantato che ripercorre alcune delle sue imprese indimenticabili in una favola illustrata sospesa tra sogno e realtà. Il racconto è animato da 18 tavole realizzate con una tecnica originale dall’illustratrice Noemi Parente. Il SIC trasmette al piccolo Marco la sua grinta e la sua determinazione, elementi che lo caratterizzavano in pista. “58” è un libro che fa sognare ad occhi aperti tutti coloro che, grandi e piccoli, inseguono un sogno.

Ricoscimento alla carriera per Alex De Angelis

Durante la cerimonia di premiazione sarà conferito il Premio Fair Play alla Carriera al pilota sammarinese Alex De Angelis. Verrà dedicato dunque ampio risalto al tema del fair play nel motociclismo, uno sport che spesso regala attimi di autentica commozione. Il motociclismo può trasmettere valori estremamente positivi.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri