Rally FIM: cos’è, chi partecipa, dove si svolge

Si può diventare campioni del mondo di moto se si hanno 80 anni? Oppure se se ne hanno 60 e si è totalmente fuori forma? Sì, campioni di mototurismo con la propria rappresentativa nazionale. Nel mototurismo l’essenziale è macinare chilometri su chilometri e la classifica viene stilata in base alla distanza percorsa ed al numero di partecipanti. Fanno classifica anche i passeggeri. Si può partecipare con qualsiasi motociclo, volendo anche in scooter.

Il Rally FIM ed il Moto Camp sono le due manifestazioni più importanti a livello internazionale e di fatto decretano le nazionali campioni del mondo. Sono abbastanza simili tra loro, cambia la filosofia. Al Moto Camp è obbligatorio dormire nella propria tenda, in un terreno allestito dagli organizzatori. Se un motociclista va in hotel scatta la squalifica. Al Rally FIM invece si dorme dove si vuole, l’essenziale è dimostrare di essere arrivati in moto da casa propria. Se si scopre che si è arrivati in un furgone con la moto caricata dietro scaricata cento chilometri prima dell’ arrivo, c’è la squalifica e… gli insulti degli altri concorrenti.

Il Rally FIM è una tra le manifestazioni più longeve in assoluto. Quest’anno dal 27 al 29 luglio celebra la sua 75esima edizione in Germania, a Ferropolis. Purtroppo le ultime due sono saltate a causa della pandemia perché gli assembramenti sono inevitabili: è una grande festa con cene tutti assieme, inni e bandiere, all’insegna della passione per le moto. Al termine dell’evento ci si scambiano le magliette della propria nazionale e si festeggia. Normalmente non c’è rivalità tra le nazioni ma amicizia. L’evento quest’anno non si svolgerà in una città o in un impianto ma in un museo a cielo aperto e sarà ancora più bello.

L’Italia è Campione in carica della manifestazione ed è tra le favorite per il successo. Si prevede la presenza di circa 1500 equipaggi provenienti da 25/30 nazioni. L’Italia avrebbe dovuto organizzare la 75esima edizione l’anno scorso ma è stata annullata ed avrà quindi la 77esima, nel 2024.

