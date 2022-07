MotoGP, Aleix Espargarò: momento da sogno e maxi contratto con Aprilia

Aleix Espargaró ha chiuso la prima mezza stagione MotoGP con una storica rimonta sul circuito di Assen. Nei primi giri un contatto con Fabio Quartararo lo spinge nella ghiaia, scivola quasi in fondo al gruppo, ma chiude con un 4° posto che profuma di grinta e sfoggia il carattere di una Aprilia RS-GP pronta a recitare la parte del leone. L’alfiere di Granollers ha recuperato ben undici posizioni ed ora dista 21 punti dal leader di classifica. Credere nel titolo mondiale è un obbligo.

L’errore di Aleix al Montmelò

Resta un pizzico di amarezza per i 9 punti andati in fumo in Catalunya, quando ha mollato il gas ad un giro dal termine, pensando che la gara fosse conclusa. Ma stiamo comunque parlando dell’unico pilota MotoGP che finora ha sempre centrato la zona punti. Una coerenza di risultati impressionante che rivela il grado di maturità del pilota e di affidamento del prototipo di Noale. “È stato uno dei giorni peggiori della mia vita e della mia carriera sportiva“, ha ammesso Aleix in un’intervista a Movistar+. “Ho fatto fatica a dimenticarlo. Ero così concentrato che ho notato solo il distacco dal pilota che mi seguiva (Jorge Martín, ndr). Ho passato un brutto periodo. Nemmeno i miei figli potevamo consolarmi“.

L’incidente di Assen

In Olanda aveva il passo per puntare alla vittoria, ma un errore di Fabio Quartararo lo ha costretto a perdere posizioni e a fare una gara tutta in rimonta. “E’ stato brutale. Quando Fabio mi ha colpito pensavo fosse tutto perduto. Ma quando l’ho visto per terra ho pensato: non prende neanche un punto e mi sono detto: ‘Aleix, tutto quello che prendi sono punti che guadagni’. Mi viene la pelle d’oca quando vedo l’ultimo sorpasso“, in cui ha beffato Jack Miller e Brad Binder all’ultimo giro. Forte di una RS-GP che gode ancora delle concessioni, il maggiore dei fratelli Espargarò vive il miglior momento della sua carriera: “Tutto quello che stiamo vivendo quest’anno è come un sogno“.

Affari di famiglia…

Non è sicuramente un periodo facile per suo fratello Pol Espargarò, alle prese con una Honda RC-V che ha sbagliato direzione in termini di evoluzione. “Non è stata la sua stagione migliore. È arrivato in Honda sognando di poter essere campione del mondo, ma la moto non lo accompagna. Sta passando un momento difficile, ma ha ancora degli anni per riprovarci“. Non ha ancora firmato un contratto per la prossima stagione MotoGP, mentre Aleix ha messo nero su bianco alla vigilia del GP d’Italia. E svela una piccola indiscrezione… “Con gli ultimi contratti i piloti ufficiali dell’Aprilia guadagnano intorno ai due o tre milioni di euro“.

Foto Instagram @aleixespargaro