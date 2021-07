Pneumatici moto da corsa: consigli per scegliere quelli giusti

Le gomme rivestono un ruolo importante per le moto da corsa, anche a livello amatoriale. Alcuni consigli utili per scegliere gli pneumatici più adatti.

Avete presente la pelle? Sì, la pelle, quella membrana che riveste il corpo umano. Bene, permette di garantire un contatto tra l’interno del corpo e tutto ciò che sta al suo esterno ed è quindi importante per qualsiasi attività si vada a svolgere, non a caso è considerata un organo, anzi, il più esteso tra quelli di cui un essere umano è dotato.

Le gomme in una moto sono un po’ quello che è la pelle per noi, riuscendo allo stesso tempo a permetterle di spostarsi da un punto all’altro. Sono quindi fondamentali per il funzionamento del veicolo e nel caso di un evento come quello di una corsa possono davvero fare la differenza tra chi vince e chi perde. Non è forse vero che le gare si portano a casa oltre che con un campione alla guida con le giuste scelte di pneumatici (e naturalmente la giusta dose di fortuna)?

Se avete una moto da corsa oggi potete acquistare i pneumatici da competizione anche online, con molteplici vantaggi. In questo articolo andremo a vedere quali fattori considerare nella loro scelta, per garantire al mezzo le migliori prestazioni, insieme ad alcuni semplici accorgimenti.

Under Pressure

Il brano inciso da David Bowie e dai Queen rappresenta, in questo caso, davvero la giusta colonna sonora. Perché i pneumatici di una moto da corsa sono costantemente sotto pressione.

Mentre una volta era necessario rodarli un po’ per avere ottime prestazioni ora non è più così: bastano pochi chilometri a fare entrare le gomme alla giusta temperatura, due-tre curve se siete in sintonia con la vostra due ruote. Possiamo dire che sono pronti all’uso, un fattore non da poco che garantisce alla moto subito ottime performance.

Parliamo ora, dopo questa precisazione, della pressione, che è bene tenere sotto controllo con un manometro digitale o analogico. Non sottovalutate l’importanza di un monitoraggio costante, d’estate come d’inverno, anche all’ultimo minuto; un modo per controllare la valvola che potrebbe subire cali di pressione, problematica a cui si può ovviare con una sostituzione veloce e che può capitare.

La pressione deve essere né troppo alta né troppo bassa, semplicemente giusta. Da essa dipende l’aderenza alla strada e la prestazione complessiva del mezzo, ma anche la capacità di evitare incidenti e imprevisti. Pressione ottimale=sicurezza, quindi incolumità; un fattore non da poco, vero?

Quando testare le gomme

C’è un momento che risulta ottimale per testare le gomme: il trackday. Una giornata di prova in pista permette di valutare se tutti i fattori sono in armonia con la vostra guida, gomme incluse: la pressione, ma anche il tipo di pneumatico in sé, la temperatura. È meglio gonfiare la gomma a freddo per poi dare un’ulteriore regolata dopo circa due tornate. Una volta terminata la sessione è indispensabile aspettare il raffreddamento, almeno un’ora quindi, per poi riportare la pressione corretta.

Una moto da corsa è una vettura con cui non si scherza. Avere pneumatici perfettamente funzionanti e sotto controllo risulta determinante.

I vantaggi di ordinare i pneumatici online

Il mondo del digitale si caratterizza per aver avuto uno sviluppo importante da un punto di vista tecnologico e siamo ancora all’inizio se consideriamo che si tratta di una tecnologia piuttosto giovane.

Online si possono trovare pneumatici con un ottimo rapporto qualità/prezzo, delle ditte più importanti e specializzate. La scelta di un brand dalla buona reputazione rappresenta un elemento da considerare ma non è il solo. Tenete a fianco le misure e a questo punto la scelta sarà facile e veloce, in pochi clic.

Ci sono siti che sono economici anche per quanto riguarda la consegna che con un ordine minimo può essere gratuita. Il sistema di pagamento, infine, grazie alle recenti innovazioni digitali risulta davvero sicuro oltre che veloce e non c’è più bisogno di essere “diffidenti” come in passato.

Il consiglio migliore per l’acquisto dei pneumatici per la moto? Quello di sceglierli online! Una soluzione sicura, semplice e veloce. In una parola: professionale.