Nasce Aspar Circuit, un “progetto mai visto” nel motociclismo

Un progetto unico al mondo che, come si evince dal nome, è legato alla figura di Jorge Martinez ed al suo impegno nel motociclismo. Aspar Circuit, il nuovo tracciato sorto nel comune di Guadassuar (Valencia), è il centro di un imponente complesso che si pone come nuovo fulcro del movimento a due ruote, partendo da zero con i più piccoli per poi seguirne la crescita passo dopo passo. Non solo piloti, visto che ci sono anche le strutture apposite per la formazione di nuovi meccanici. Gli appassionati poi potranno girare con mezzi propri o a noleggio, non mancheranno gli spazi dedicati a imprese e aziende.

Formazione di nuovi talenti

Aspar Circuit aprirà molto presto le sue porte per dare ufficialmente il via al grande progetto. Si tratta di un complesso di 370.000 metri quadrati, con quattro piste da gara (una principale di 2,2 chilometri, una pista di karting di 850 metri, una pista sterrata di 1,1 chilometri e un’altra pista asfaltata di 18.000 metri quadri). Presente poi un paddock di 15.000 metri quadri, 128 box, una superficie verde di 80.000 metri quadri, il Museo Aspar, ristorante, terrazze, sale polifunzionali, l’eliporto e l’infermeria, oltre agli uffici centrati del GASGAS Aspar Team.

Il progetto punta sulla formazione dei piloti e lo sviluppo dei talenti a tutti i livelli, curando la preparazione tecnica, fisica, accademica e comunicativa. L’Aspar Circuit si occuperà di tutto: dalla sicurezza stradale per i bambini alle strutture della Moto3, Moto2 e della Coppa del Mondo MotoE, senza dimenticare i team Moto4, European Talent Cup e JuniorGP. Non solo piloti, ma anche i meccanici: gli studenti della scuola di meccanica dell’Aspar KSB Technical Academy avranno l’opportunità di apprendere presso le strutture del Circuito. Il modo migliore per mettere in pratica le loro conoscenze nei campionati che precedono il Motomondiale.

‘Aspar’ Martinez: “Non esiste un progetto del genere”

Oltre alla formazione, gli appassionati di motori possono allenarsi con il proprio mezzo o noleggiarne uno tra i kart, car-cross e moto messe a disposizione dall’impianto. Le strutture saranno inoltre predisposte per organizzare corsi di sicurezza stradale o di drift, prove di scuola guida o mostre. Non solo, visto che l’Aspar Circuit mira anche a diventare uno spazio imprenditoriale, per permettere alle aziende di sviluppare qualsiasi tipo di attività. Infrastrutture che hanno anche lo scopo di ospitare eventi, tenere presentazioni di prodotti, sessioni video e fotografiche, concerti.

Il complesso offre anche diverse opzioni di mezzi pubblicitari per dare massima visibilità alle aziende, in collaborazione con la squadra motociclistica che ha ottenuto il maggior numero di successi nella storia del motociclismo spagnolo. “L’Aspar Circuit sarà la prima accademia motociclistica globale al mondo” è il commento del CEO Jorge Martinez. “Questo progetto lavorerà sulla sicurezza stradale dei bambini, sulla formazione dei piloti e dei meccanici dalla base, e diventerà anche il quartier generale di tutte le strutture della squadra. Mostreremo qualcosa di totalmente diverso, non esiste un progetto del genere. Presto annunceremo tutto ciò che riguarda l’Aspar Circuit.”

Foto: Aspar Team