MR Racing, abbiamo visitato un team della Moto3 nazionale (video)

A pochi chilometri dal Misano World Circuit c’è la sede del team MR che prenderà parte al campionato italiano Moto3. Abbiamo visitato il reparto corse per farci raccontare gli inizi, le esperienza, l’attualità. Emanuele Ricci, team manager e comproprietario insieme a Massimo Morri. La struttura con sede a Cattolica utilizza delle Honda Moto3 in configurazione Mondiale, sul quale però verrà utilizzato il monoblocco Yamaha, per adattarsi alla regola del motore unico introdotta dal CIV. Nel video qui sopra Fabio Nonnato ci fa conoscere questa realtà che sta preparando la stagione ’24.