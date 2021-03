Corsedimoto cambierà logo, ecco come sta nascendo

Il mondo delle moto sta cambiando. E’ in atto una rivoluzione tecnologica e culturale che coinvolge tutto il mondo della mobilità e il mondo delle due ruote non fa eccezione. Le corse, si sa, rappresentano da sempre l’avanguardia e Corsedimoto.com è pronto a raccogliere questa sfida. Per questo lanceremo presto nuove iniziative, editoriali e non solo. Quale modo migliore per rappresentare questo cambiamento se non attraverso un nuovo logo?

Ci siamo rivolti a K-Now Sport Comunication, una agenzia di comunicazione specializzata nel motorsport e gli abbiamo chiesto di disegnare per noi il nuovo marchio che ci accompagnerà per molto tempo e che firmerà tutte le nostre nuove iniziative.

“Sarà un logo moderno, capace di condensare in un segno grafico l’universo di Corsedimoto.com” racconta Oscar Pozzini, co-founder e graphic designer di K-Now insieme a Massimiliano Cocchi. “Il punto di partenza è stato il dna del sito, ovvero raccontare tutte le moto, in tutte le pista del mondo, minuto per minuto. Una volta identificato il messaggio abbiamo cercato di semplificare il tratto grafico con l’obiettivo di creare un elemento che fosse immediatamente riconoscibile e un’estetica che racchiudesse il mondo del racing su due ruote”.

Corsedimoto.com si sta evolvendo nella forma di un brand, non più solo un sito di news, ma una vera e propria media house capace di integrare contenuti editoriali con eventi e iniziative di contaminazione con altri ambiti, il nuovo logo rappresenta questa evoluzione. “Corsedimoto.com è un sito moderno, sempre aggiornato con contenuti multimediali” prosegue Pozzini “nel nuovo logo non poteva mancare un elemento che richiamasse a questa vocazione alla multimedialità e alla multicanalità”.

Vedrete il nuovo logo non solo sul nostro sito, ma anche nel visual grafico delle nostre pagine Facebook, Twitter, Instagram e nei nostri video.