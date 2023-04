Scorpion Exo City II: il casco jet che segna la rivoluzione

Exo City II è stato ideato e progettato da Scorpion Sports per offrire caratteristiche pratiche, funzionali e protettive superiori a tutti coloro che non sono alla ricerca di un semplice casco jet. Ma che nei loro spostamenti quotidiani desiderano davvero indossare qualcosa di diverso…

Le caratteristiche

La visiera del nuovissimo Exo City II è molto estesa in lunghezza per favorire una perfetta protezione aerodinamica. R ientra completamente, così da trasformare l’EXO CITY II in un autentico Jet dallo stile classico. Il visierino interno parasole Speedview® protegge in maniera davvero efficace gli occhi dalla luce solare quando questa va a colpirli in maniera diretta oltreché da piccoli oggetti e dal pulviscolo. Gli interni a tripla densità sono rivestiti del nuovo tessuto KwikWickC®. Sono completamente estraibili e lavabili oltreché incredibilmente confortevoli in qualunque stagione dell’anno. Uno “Scorpione” da città con tutte le qualità per conquistare e sedurre.

I plus in breve

La calotta è costruita in componenti Policarbonati avanzati. Per assicurare una calzata perfetta e assolutamente sicura, la calotta dell’EXO CITY II è realizzata in componenti policarbonati avanzati di ultima generazione ed è estremamente leggera e resistente. Le misure previste sono due e coprono, rispettivamente, le seguenti taglie: XXS-L e XL-XXXL

Visiera solare

La visiera solare interna Speedview® è estremamente pratica e comoda e ha un trattamento “antifog” su entrambi i lati. Con un semplice gesto della mano sarà possibile abbassarla o alzarla facendo così variare l’intensità della luce che andrà a colpire i vostri occhi.

KwickWickC®

Estremamente efficace, anallergico oltreché dolce e gradevole al tatto, il tessuto di rivestimento dei cuscini interni a tripla densità è il nuovo KwickWickC® capace di offrire il massimo della traspirazione e del comfort mantenendo la testa e il volto freschi e asciutti in qualsiasi stagione e qualunque siano le condizioni atmosferiche.

Aero

Il sistema di aerazione “Aero Tuned” prevede una presa d’aria regolabile sulla parte superiore della calotta capace di massimizzare il flusso d’aria all’interno del casco. Omologazione: ECE R22.06. Peso in taglia M: 1.185 g (+/- 50 g). Anni di garanzia: 5. Prezzi: da 119,90€ a 149,90€